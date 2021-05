Mercato concurrents OM : Direction Premier League pour une révélation du LOSC?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Ce samedi, le journaliste italien Fabrizio Romano croit savoir que Leicester veut jouer un mauvais tour à Christophe Galtier !

On ne sait pas encore si Christophe Galtier sera toujours l’entraîneur du LOSC la saison prochaine… Une chose est sûre en tout cas, les prestations de ses joueurs ne sont pas passés inaperçus, notamment en Premier League !

En effet, comme nous l’informe le journaliste italien Fabrizio Romano, Leicester City apprécie grandement le profil du milieu de terrain Boubakary Soumaré. Depuis plusieurs semaines, le franco-sénégalais est suivi de près par les Foxes.

La direction anglaise aurait pris les devants et souhaiterait maintenant négocier avec le LOSC. Le natif de Noisy-le-Sec en région parisienne est sous contrat jusqu’en 2023 et possède une cote de 22 millions d’euros sur Transfermarkt. Pour le moment, aucune somme n’est évoquée mais un gros chèque risque d’arriver du côté de Lille…

