Mercato concurrents OM : En chantier, Lyon devrait conserver une pépite et tente un gros coup !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…). Ce mercato d’été sera crucial pour l’avenir de l’OL, le nouveau propriétaire devra poser les bases de son nouveau projet. Entre les jeunes à développer et l’envie de stars de Textor, un énorme chantier s’annonce à Lyon…

L’Olympique Lyonnais entame sa reconstruction sous pavillon américain. Entre gestion de jeunes et achat de joueurs confirmés, en attaque, John Textor prépare un énorme chantier. Le jeune attaquant lyonnais, Bradley Barcola a affiché, dans une interview pour L’Équipe, son envie de rester à Lyon : « J’ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j’ai juste fait six mois… Je suis bien à l’OL, j’espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J’ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d’un titulaire. »

#Barcola : » Il ne faut pas oublier que j’ai juste fait six mois… Je suis bien à l’OL, j’espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais » #LT (L’Équipe) — OL+ (@OL__Plus) June 24, 2023

La gestion du cas Mohamed El Arouch fait aussi grincer quelques dents, du côté de Lyon. Le natif d’Orange, considéré comme l’un des plus grands espoirs de la formation lyonnaise, n’a grappillé que très peu de temps de jeu avec Laurent Blanc, cette saison. Plusieurs clubs, dont l’OM, sont intéressés par le jeune lyonnais qui pourrait faire ses valises cet été.

Pulisic comme cible prioritaire

Christian Pulisic serait la priorité de ce mercato pour l’OL, qui serait près à offrir près de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. À la recherche d’un joueur phare pour son OL, John Textor rêverait de faire venir le joueur de Chelsea. Le nouveau propriétaire du club lyonnais est américain, qui de mieux, donc, que le capitaine de Team USA pour lancer le nouveau projet de l’homme d’affaire.

info @lequipe

L’OL rêve de recruter Christian Pulisic cet été. Les Américains d’Eagle sont déjà en contact avec leur compatriote, capitaine et star des États-Unis. Mais le dossier est très, très complexe. Et la concurrence rude. https://t.co/K8YthIT4J5 — hugo (@hugoguillemet) June 24, 2023

Cependant, le dossier est compliqué, la concurrence sera rude pour le joueur de 24 ans. Pulisic coûte cher et l’OL devra également d’abord passer devant la DNCG pour commencer toutes manoeuvres financières.

L’espoir est cependant permis pour le board lyonnais, John Textor pourrait faire parler ses connexions pour ramener son compatriote dans le Rhône.