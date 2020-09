Mercato concurrents OM : Encore 3 recrues à Rennes ?

Le Stade Rennais devrait accélérer le pas en cette fin de mercato. Jeff-Reine Adélaïde, Alfred Gomis, Jean-Clair Todibo… quels joueurs vont atterrir en Bretagne ?

Le dernier troisième de Ligue 1 et co-leader du nouvel exercice devrait connaitre une fin de mercato agité. La formation entrainée par Julien Stéphan souhaite se renforcer à trois postes précisément. Le premier semble inéluctable, celui de gardien de but. Edouard Mendy vient, après de longues semaines de négociations, définitivement de quitter le club pour rejoindre Chelsea. La piste la plus chaude pour le remplacer mène à Alfred Gomis, de Dijon. Kevin Trapp, Rui Silva et Dominik Livakovic sont aussi d’actualité mais passent en second plan a priori.

Jeff Reine-Adélaïde et un défenseur droitier axial à Rennes ?

« Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu’on trouve une solution. J’ai besoin d’avancer« , a lâché Jeff Reine-Adélaïde en début de saison, au journal L’Équipe. Rennes en a profité pour se saisir du dossier. Mais la somme réclamée (près de 30 M€) par Lyon refroidit les ardeurs bretonnes. « Pour l’instant, c’est un joueur qui peut plaire et qui séduit beaucoup de monde à l’intérieur du club. Ce sont des montants (30 M€) très, très importants, je ne peux pas vous dire que la transaction se fera à ce montant-là », a répondu de son côté Florian Maurice, le directeur technique du SRFC, avant le match face à Monaco (2-1), au micro de Canal +.

Du côté du défenseur central, tant désiré depuis le début du mercato, une recrue est toujours attendue. Si le dossier Diego Godin a échoué, et celui menant à Fikayo Tomori (Chelsea) semble en mauvaise posture, le club breton pense à d’autres éléments. Les rumeurs du moment mènent à Mohamed Simakan, de Strasbourg, et Jean-Clair Todibo, du Barça. Cette dernière option a été écarté pa rle coach Julien Stéphan ce jeudi en conférence de presse : « Todibo ? J’ai cru lire que c’était notre priorité, ce n’est pas forcément la bonne piste ! »