Mercato concurrents OM : Enorme rebondissement pour la première recrue du PSG !

Matvey Safonov pourrait finalement ne pas réussir à venir jouer au PSG d’après les informations de RMC ! En effet, la radio française explique ce samedi que le portier russe serait interdit de quitter son pays ! Il aurait une pension alimentaire non payée ce qui lui donnerait une interdiction de sortir de la Russie jusqu’à nouvel ordre. Forcément, cette nouvelle mettrait du plomb dans l’aile à ce dossier qui semblait pourtant bien parti pour être la première signature des Parisiens cet été !

Le PSG a commencé son recrutement et cela devrait débuter avec l’arrivée d’un jeune gardien russe : Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Ancien joueur de l’OM qui a connu la Ligue 1, Dimitri Sychev a donné quelques conseils à son compatriote dans un entretien accordé à l’agence de presse TASS.

Le plus important est d’apprendre la langue et de s’adapter à l’équipe

« Je pense que le transfert de Safonov au PSG est une excellente publicité pour le niveau de notre championnat et de nos meilleurs joueurs. Marseille et le PSG sont des ennemis pour toujours, comme on dit, je ne peux qu’aider. Des conseils ? Le plus important est d’apprendre la langue et de s’adapter à l’équipe. Là-bas, tout est créé pour le football. Il vous suffit de vous montrer. Safonov, bien sûr, correspond au niveau du PSG et du championnat de France, je pense qu’il a de bonnes chances de devenir numéro 1. »