Mercato concurrents OM : Fabrizio Romano confirme une offre de 14M€ de Textor !

Textor veut encore s'offrir un talent brésilien pour l'envoyer à l'OL, mais il n'a plus de place d'extracommunautaire disponible.

Rayan Vitor, ailier droit de 18 ans évoluant à Vasco da Gama, est l’une des pépites montantes du football brésilien. En 25 apparitions, il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive. Son profil, celui d’un ailier rapide et technique au pied gauche affûté, a attiré l’attention de l’Olympique Lyonnais. Le propriétaire de l’OL, John Textor, qui dirige également Botafogo, est particulièrement intéressé par le jeune talent, connaissant bien le marché brésilien.

Rayan Vitor, un transfert à 14 millions d’euros en bonne voie ?

Les négociations entre Vasco da Gama et l’Olympique Lyonnais se sont intensifiées ces dernières semaines. Selon le média brésilien Globo Esporte, le transfert de Rayan Vitor devrait se conclure pour une somme avoisinant les 14 millions d’euros. Cette transaction inclut une dette de 2,4 millions d’euros que Vasco da Gama doit à John Textor et à Botafogo, ainsi qu’un accord pour que Vasco utilise le Stade Olympique Nilton Santos, prêté par Botafogo pendant trois ans, pendant que le São Januário est rénové. Une information confirmé par Fabrizio Romano : « L’Olympique Lyonnais a adressé une offre officielle d’une valeur de 14 millions d’euros au Vasco da Gama pour le jeune Rayan, né en 2006. Les négociations sont en cours, comme le rapporte Globo. »

🔴🔵🇧🇷 Olympique Lyon have sent an official bid worth €14m package to Vasco da Gama for 2006 born talent Rayan. Negotiations underway, as Globo reports. pic.twitter.com/V7a9nXYAty — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2024

L’obstacle des joueurs extra-communautaires

Bien que le transfert soit presque finalisé, l’Olympique Lyonnais rencontre un obstacle important : le quota de joueurs extra-communautaires en Ligue 1. L’OL n’a actuellement pas de place dans son effectif pour intégrer Rayan Vitor. Un prêt à la Royale Union Saint-Gilloise en Belgique avait été envisagé, mais cette option a été rejetée par le joueur, qui préfère ne pas évoluer en deuxième division belge.

Alternatives pour finaliser le transfert

Les discussions se poursuivent pour trouver une solution. Un prêt de Rayan Vitor à Botafogo pourrait être envisagé, bien que cela impliquerait des coûts supplémentaires pour Lyon. La dernière option serait de vendre un joueur extra-communautaire cet hiver pour libérer de la place dans l’effectif. Rayan Vitor pourrait ainsi rejoindre Lyon dans les mois à venir et renforcer l’attaque lyonnaise avec son potentiel prometteur.