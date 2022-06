Mercato concurrents OM : Compliqué ou réglé pour Malacia à Lyon ?

C’est un secret pour personne, Tyrell Malacia est très convoité et notamment par des clubs de Premier League comme Newcastle et Manchester United. Feyenoord attend donc que ses clubs anglais fassent une offre qui sera sans doute supérieure à celle de l’OL dans le but de créer une bagarre entre les clubs et à faire monter les enchères pour que le club puisse récupérer un maximum d’argent. Bien qu’intéressé par le latéral gauche néerlandais, Manchester United a d’autres dossiers plus importants comme celui de Frenkie De Jong. Newcastle, lui, serait focalisé sur les signatures de Sven Botman et Hugo Ekitike.

Si selon Voetbal International, Lyon semblait être proche du but dans ce dossier. Mais ce jeudi, De Telegraaf informe que Feyenoord a déjà refusé deux offres lyonnaises pour son joueur. Les dirigeants hollandais attendent une offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros. Le média affirme que Feyenoord souhaite jouer la montre et attendre d’autres offres plus importantes.

Lors de ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais a été très actif sur le marché. Le club rhodanien a déjà bouclé le retour d’Alexandre Lacazette et la signature du jeune joueur du Stade Malherbe de Caen, Johann Lepenant. Outre les arrivées, Lyon a assuré l’avenir de certains de ses cadres, les dirigeants ont réussi à obtenir les prolongations de Maxence Caqueret et d’Anthony Lopes. Même plus haut, Lyon a été actif, puisqu’ils ont officialisé l’arrivée de John Textor comme nouvel actionnaire majoritaire du club. L’Américain a d’ores et déjà investi 86 millions d’euros, qui servira en partie pour le marché des transferts. Les Lyonnais ne veulent pas s’arrêter là et s’activent pour renforcer son effectif.

Excl: OL are closing on deal to sign left back Tyrell Malacia. Agreement in place with Feyenoord for €15m fee, club sources confirm – so final details now discussed to complete move. 🚨🔴🔵 #OL

English club were also in the race but Malacia wants to work under Dutch coach Bosz.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022