Mercato OM : La première recrue arrive enfin ?

Selon les informations publiées par la Provence, l’OM et Riechedly Bazoer seraient tombés d’accord. Le néerlandais devrait choisir l’OM plutôt que le Borussia Mönchengladbach.

La DNCG a (enfin) donné son feu vert, l’OM peut enfin lancer son mercato. Et la première recrue du club en équipe première devrait être Bazoer. Suivi par l’OM depuis plusieurs semaines, il serait tombé d’accord avec le club phocéen. Libre après la fin de son contrat au Vitesse Arnhem devrait donc s’engager avec l’OM. La Ligue des Champions a probablement orienté le joueur dans sa décision étant donné que le Borussia Mönchengladbach n’est qualifié dans aucune compétition européenne.

Marseille bouclerait son premier gros coup de l’été, Ribalta à peine arrivée aurait été selon le quotidien régional français, l’élément clé. En effet, il aurait maintenu le contact avec le joueur et son entourage ces derniers jours, quand les informations du Bild sur Monchengladbach sont apparues.

à lire aussi : Mercato OM : Et maintenant un milieu de terrain espagnol !

Bazoer, la bonne opération pour remplacer Kamara ?

Formé par le PSV Eindhoven, recruté par l’Ajax Amsterdam en novembre 2012, le néerlandais n’a jamais confirmé les grands espoirs placés en lui. Le joueur de 25 ans, souhaite enfin faire décoller la carrière qui lui était promise, sûrement du côté de l’OM. Capable d’évoluer à deux postes, en défense central et en numéro 6, il est une des pistes les plus sérieuses pour combler le départ de Boubacar Kamara. Le joueur en fin de contrat serait une bonne opération à moindre coût pour l’OM.

🚨 Accord trouvé entre l’OM et Riechedly Bazoer ! Le club phocéen serait en pôle position dans ce dossier, devant le Borussia M’Gladbach. (La Provence)https://t.co/IUrWF5EmUT pic.twitter.com/00JnlIJj6x — BeFoot (@_BeFoot) June 24, 2022

Maxime Lopez a été interrogé par La Provence sur le départ de Kamara. Le minot qui évolue maintenant à Sassuolo a exprimé son ressenti. Il savait très bien que son ancien coéquipier allait rejoindre un autre club à l’issu de la saison.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : L’une des priorités de Longoria au milieu ne ferme pas la porte !

Si je m’attendais à son départ ? Bien sûr. On se parle tous les jours. Même sans ça, je savais qu’il ne resterait pas. Les gens ont du mal à comprendre que parfois on arrive à la fin d’un cycle. Pour notre vie d’homme et de famille, parfois ça fait du bien de partir. Ce départ va lui faire du bien. Il va changer de pays. Il m’a dit qu’il parlait un peu mieux anglais qu’avant. À l’époque, c’était un peu compliqué. Steven Gerrard l’aime beaucoup. Aston Villa est en train de faire un bon mercato. (…) J’ai vu tout ce qui a été dit sur ça. Ça ne me regarde pas. Je suis au courant du dossier. Ce qui n’est pas beau, c’est qu’on a entendu pas mal de choses après. Bouba aime l’OM, sa ville. Il aurait aimé faire les choses un peu mieux. Mais parfois on ne peut pas » Maxime Lopez – Source : La Provence (19/06/22)