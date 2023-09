Mercato concurrents OM : Fin du feuilleton Blanc à Lyon !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Le feuilleton du départ de Laurent Blanc de Lyon touche à sa fin, le coach a été mis à pied.

Mauvais résultats, communication parfois lunaire, Laurent Blanc n’était pas ravi du début de saison de son équipe. Alors que des rumeurs insistantes évoquent son remplacement, ce dernier n’est plus l’entraîneur de Lyon selon l’Equipe. Le quotidien sportif précise que « l’entraînement de mardi sera assuré par Jean-François Vulliez, qui faisait partie de son staff, et qui aura pour adjoints Sonny Anderson (conseiller du président) et Jérémie Bréchet, actuel coach des U19. »

Lanterne rouge de Ligue 1, l’Olympique lyonnais devrait se séparer de son entraîneur Laurent Blanc. C’est Jérémie Bréchet, coach des U19, qui assurera l’entraînement ce lundi https://t.co/gMfwkKachP pic.twitter.com/w94D6HAtpM — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 11, 2023

L’Équipe nous a aussi appris plus tôt que John Textor songe à Habib Beye, marseillais de 2003 à 2007, pour le remplacer. Beye aurait même pu discuter avec le patron lyonnais ces derniers jours.

Malheureusement pour lui, il est toujours sous contrat avec le Red Star, propriété d’un autre fonds américain, 777, qui n’auraient pas autorisé les négociations à aller plus loin. L’ancien club de Jean-Michel Aulas penserait également à Gennaro Gattuso et Oliver Glasner.

« Aujourd’hui à Lyon, il reste quoi ? »

« Il y a certainement une limite et j’ai condamné les débordements mais on ne peut pas nier ce pouvoir populaire qui est, certes, emprunt de démagogie. Aujourd’hui à Lyon, il reste quoi? Il y a un président qui est parti (Jean-Michel Aulas) et qui savonne la planche du club. Ils sont tristes de voir la tournure que prend cette histoire. Ils ont vu leur directeur sportif, joueur emblématique (Juninho) se faire virer à coup de pompes dans le derrière, ils voient un Américain (le propriétaire John Textor) arriver, on ne sait pas ce qu’il veut faire, ils voient un gars, Cucci (président), qui ne connaît pas un mot de ballon, diriger le club. Les gars, ils sont en panique, c’est normal, il faut les comprendre quand même. Ils n’ont pas tapé sur les joueurs. » Daniel Riolo – Source : After du 5 septembre