Mercato concurrents OM : Fournier met en garde le PSG !

Dans un entretien accordé au journal l’Equipe, Julien Fournier, le directeur sportif de l’OGC Nice a dressé un bilan complet sur la saison de son club, malgré une 5ème place, acquise lors de la dernière journée, synonyme de qualification en Ligue Europa Conférence, le dirigeant n’est néanmoins pas satisfait. En marge de cet entretien, il était question de l’intérêt du PSG pour l’entraîneur niçois, Julien Fournier en a profité pour envoyer un message au club parisien.





Saison contrastée pour l’OGC Nice qui a fait un début plus que prometteur avec une équipe séduisante et efficace dans les deux surfaces. La deuxième partie étant plus compliquée, le club azuréen a perdu sa seconde place après la trêve et ne l’a plus jamais retrouvé. Le comble est aussi le fait que Nice a terminé 5ème grâce à un triplé miraculeux d’Andy Delort lors de la dernière journée face au Stade de Reims (3-2) pour offrir une qualification pour la Ligue Europa Conférence alors que les niçois étaient menés (0-2).

Dans les colonnes de l’Equipe, Julien Fournier s’est montré tout de même déçu de la saison niçoise, qui aspirait à une qualification en Ligue des Champions, le directeur sportif préfère néanmoins garder le positif.

« Je suis persuadé qu’on aurait pu, qu’on aurait dû, faire une meilleure saison. On était deuxième à la trêve. Quand tu es dans cette bagarre-là toute l’année, oui, tu veux finir plus haut que cinquième. Mais quand j’entends les gens, j’ai l’impression qu’on sort d’une saison presque cataclysmique. Je suis fier des garçons. On a beaucoup de très bons joueurs. Il n’y a pas de panique à bord.» Julien Fournier – Source : L’EQUIPE (09/06/2022)

Interrogé par le quotidien français, le dirigeant niçois fait un état des lieux de la saison de son club et compare avec celle de l’année dernière ou Christophe Galtier terminait champion de France avec le LOSC.

Je trouve qu’il y a eu beaucoup de négativité autour de l’équipe. Christophe a été extrêmement performant à Lille (champion de France en 2021). Comme ça arrive à certains joueurs aussi, il a été moins performant chez nous. On attend de lui, la saison prochaine, qu’il soit plus performant, et notamment sur les aspects offensifs. (Sur le choix de recruter Galtier) Non, parce que si je me remets dans le contexte de l’année dernière, je reprends la même décision. Mais on ne connaît jamais une personne tant qu’on n’a pas travaillé avec. » Julien Fournier – Source : L’EQUIPE (09/06/2022)

Si le Paris Saint-Germain veut Christophe Galtier, il ne faut pas trop qu’il tarde – Fournier

Questionné sur l’avenir de Christophe Galtier, cité avec insistance au PSG, Julien Fournier n’est pas allé par quatre chemins, c’est le moins que l’on puisse dire.

« Je suis comme vous, je lis. Mais il est sous contrat, c’est une réalité. Donc il a plus de chance d’être à Nice que de ne pas y être. C’est très basique mais c’est très vrai. Après, si le Paris-Saint-Germain vient, et c’est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l’un de vos joueurs ou votre entraîneur, c’est compliqué de dire « non ».(…) Et comment fait le Paris-Saint-Germain ? C’est la vie d’un club… C’est pour ça que je répète que si le Paris-Saint-Germain veut Christophe Galtier, il ne faut pas trop qu’il tarde, sinon ce sera plus compliqué pour lui.» Julien Fournier – Source : L’EQUIPE (09/06/2022)

