OM : « Mandanda est meilleur que Pau Lopez »

Steve Mandanda va-t-il rester à l’OM ? Le portier marseillais avait perdu sa place au profil de Pau Lopez avant de revenir sur le devant de la scène en fin de saison. Plusieurs clubs français semblent s’intéresser à lui. Pour Jean Michel Larqué, il ne devrait pas quitter l’OM.

Steve Mandanda pourrait décider de quitter Marseille cet été. Rennes et Nice sont intéressés par l’international français qui a mal vécu sa mise à l’écart avec l’arrivée de Pau Lopez au club. S’il a regagné sa place de titulaire en fin de saison, le capitaine marseillais n’est pas très chaud pour revivre une telle saison.

Interrogé sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Jean Michel Larqué estime que Steve Mandanda doit rester à l’Olympique de Marseille. Selon lui, le portier olympien est bien meilleur que Pau Lopez et mérite d’être titulaire à l’OM la saison prochaine.

» Mandanda fera le choix qu’il veut mais Rennes c’est un mauvais choix. Oui c’est un club ambitieux et a besoin d’un gardien mais quand j’observe ce qui se passe à l’OM avec les gardiens, j’ai tout simplement l’impression qu’il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l’autre, c’est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez. C’est pour cela que je pense qu’il ferait un mauvais choix en quittant l’OM. C’est le meilleur atout pour eux dans les buts. » Jean Michel Larqué – Source : RMC Sport (10/06/2022)

Il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli avait évoqué en conférence de presse la concurrence entre Pau Lopez et Steve Mandanda. Il expliquait alors son choix de titulariser ce dernier lors des derniers matchs de Ligue 1.

Ce n’est pas définitif, ce sont des joueurs importants – Sampaoli

« C’est lié à l’aspect de leadership, des besoins sur le moment… Pau Lopez a fait une grande saison c’est pour ça qu’il est nominé au trophée UNFP. Mandanda ou Pau Lopez, ce n’est pas définitif, ce sont des joueurs importants » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de Presse (13/05/2022)