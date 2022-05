Mercato concurrents OM : Galtier et Bosz veulent récupérer un cadre du MHSC à Lyon et Nice?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Selon France Bleu, Teji Savanier est pisté par l’OGC Nice et Lyon pour la saison prochaine !

Lors de cette saison, Teji Savanier a encore une fois été l’un des cadres du MHSC. Sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, le milieu de terrain a été le métronome de l’équipe montpelliéraine. Avec 7 passes décisives et 8 buts en Ligue 1, il est l’un des joueurs les plus décisifs du club héraultais.

Nice et Lyon le convoitent très clairement et il y en aura d’autres — Queneutte

Malheureusement pour le MHSC, ses prestations ne restent pas dans l’ombre ! L’ancien joueur du Nîmes Olympique aurait des envies d’ailleurs et ça tombe bien puisque des équipes plus huppés lui tournent autour.

Christophe Galtier, actuel coach de l’OGC Nice aurait coché son nom… A Lyon, son profil serait également apprécié par Peter Bosz. Que va décider Teji Savanier pour la saison prochaine? D’après Bertrand Queneutte, journaliste pour France Bleu Hérault et animateur de l’émission 100% paillade, le Français pourrait bien quitter Montpellier !

« Téji Savanier réfléchit à son avenir. Sa prolongation, c’est du 50-50. Ce que je sais de son entourage, c’est qu’il veut une équipe compétitive et il ne prolongera pas dans une équipe telle qu’elle est constituée actuellement. S’il prolongeait avec Montpellier, cela signifierait qu’il refuserait en parallèle la proposition de clubs européens. Au tour de lui, on estime que l’équipe n’est pas suffisamment compétitive. À sa place, j’attends la fin de saison, je regarde le classement de Lyon et de Nice qui sont les deux clubs qui, malgré les déclarations, le convoitent très clairement et il y en aura d’autres. Savanier doit rencontrer Laurent Nicollin dans les prochains jours, il va attendre de voir ce qu’il lui propose, quels moyens il va mettre dans le projet qui est autour de moi et s’il n’en a pas vraiment, on se tape dans les mains et je te rapporte de l’argent. Vu le contexte et une seule année de contrat, ça sera entre 8 et 10 millions d’euros » Bertrand Queneutte – Source : France Bleu Hérault (100% paillade)