Mercato concurrents OM : Galtier finalement dans un autre club français cet été ?

Longtemps annoncé à l’OM quand André Villas-Boas était le coach du club marseillais, Christophe Galtier pourrait bien quitter Lille cet été et le journaliste Dominique Séverac l’envoie à Lyon…

Christophe Galtier pourrait changer d’air cet été. Le coach du LOSC avait fait le point en conférence de presse il y a 10 jours: « D’ici la fin de saison, ce sera abordé mais il y a cette fin de Championnat très importante. Je veux être concentré sur objectifs à atteindre et matches à préparer. On se parlera en fin de saison, peut-être avant si les choses se sont décantés avant, mais ça m’étonnerait vu la situation au classement. Ma volonté n’est pas ce qu’il y a de plus important quand on discute de l’avenir. L’important, c’est de savoir quelles sont les volontés, les objectifs et les moyens du club. » Sur RTL, le journaliste du Parisien, Dominique Séverac a affirmé que la priorité de l’OL pour l’après-Garcia était bien Christophe Galtier…

Galtier va partir de Lille. Pour aller à Marseille ? Non, il ira à Lyon — Séverac

« Il va y avoir un gros turnover des entraîneurs en Ligue 1 cet été. Ça va énormément bouger, malgré la crise du Covid. Galtier va partir de Lille. Pour aller à Marseille ? Non, il ira à Lyon. Galtier, c’est la priorité de l’OL pour l’après-Garcia ». Dominique Séverac – source : RTL (27/03/2021)