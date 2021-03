Concurrents OM : Garcia se décharge de la responsabilité de la lourde défaite de Lyon face au PSG…

L’OM s’est lourdement incliné 3-0 face à Nice samedi, et dimanche soir Lyon a pris une claque 2-4 face au PSG. Cependant, pour l’ex coach olympien Rudi Garcia ce n’est pas un problème de plan de jeu…

Lyon s’est fait secouer par le PSG dimanche soir à l’occasion de l’affiche de la 30e journée de Ligue 1. Menés 4-0 chez eux, les hommes de Rudi Garcia ont limité la casse en marquant 2 buts en seconde mi-temps. Après cette rencontre, le coach lyonnais a pointé du doigt l’attitude de ses joueurs et leur manque d’impact physique, excluant totalement un problème dans son choix tactique.

pas un problème d’organisation, mais un problème de manque d’impact athlétique — Garica

« Ce n’est pas un problème de plan de jeu. Si vous ne gagnez pas les duels contre cette équipe… C’est un problème de manque d’impact athlétique. Ce n’est pas possible contre une grande équipe de Paris. Il faut aussi souligner que Paris a été très bon ce soir. On n’a pas été suffisamment bien dans tous les paramètres, y compris l’utilisation du ballon. On a souffert de ne pas savoir suffisamment bien sortir de leur contre pressing, de ne pas utiliser la profondeur surtout. Quand on l’a fait, on a marqué par Maxwel Cornet. On a fait une première heure de jeu d’un niveau pas suffisant, surtout contre ce PSG-là. A 4-1 et 4-2, si on a la chance de mettre la grosse occasion de Slimani, on peut espérer prendre un point. Mais honnêtement, on ne le méritait pas sur la première heure. Ils en voulaient plus que nous. Dire ça, c’est une anomalie. (…) A l’aller, ils ont joué à trois avec une sentinelle et aujourd’hui, ils ont joué complètement différemment. Ce qu’on a fait au match aller, ce n’était pas possible de le reproduire aujourd’hui. Il faut être bon dans tous les paramètres. Ce n’est pas un problème d’organisation. C’est un problème de manque d’impact athlétique ce soir. » Rudi Garcia – source : Conférence de presse (21/03/2021)