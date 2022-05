Mercato concurrents OM : Galtier se pose des questions sur son avenir à Nice?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Selon L’Equipe, Christophe Galtier songe à quitter les Aiglons !

Alors que la saison avait démarré parfaitement à l’OGC Nice, les joueurs ont quelque peu lâché dans le sprint final… Concurrent à une place sur le podium, le club niçois a finalement sombré et pourrait même ne pas être européen.

Des tensions avec la direction?

Ce samedi, les Aiglons ont raté l’occasion de remporter le trophée de la Coupe de France face au FC Nantes. Une énorme déception pour les supporters mais aussi pour le coach Christophe Galtier…

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Saliba manque de temps pour faire ses preuves à Arsenal, je pense qu’il pourrait être vendu »

Ce dernier réfléchirait d’ailleurs à la suite de sa carrière selon L’Equipe. L’ancien entraîneur du LOSC et de l’AS Saint-Etienne aurait des relations tendues avec la direction sportive, notamment avec Fournier, et ne se sentirait plus en accord avec le projet. Le manque de recrues cet hiver l’aurait fortement impacté. Il pourrait donc prendre la décision de quitter l’OGC Nice à la fin de la saison après seulement un an.