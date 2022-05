Mercato OM : « Saliba manque de temps pour faire ses preuves à Arsenal, je pense qu’il pourrait être vendu »

Impressionnant depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en prêt d’Arsenal, William Saliba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Si il n’a aucune garanties qu’Arsenal compte désormais sur lui, il n’en a aucune également concernant un retour sous le maillot bleu et blanc. L’ancien Gunner Paul Merson, a un avis bien tranché sur la question.

Il fait parti des grandes satisfactions de la saison 2021/2022. Si l’OM est si bien placé en championnat Ligue 1 Uber Eats c’est aussi grâce à lui et sa forme impressionnante. William Saliba réalise un superbe exercice à Marseille cette année après un premier prêt, à Nice. Homme clé du onze olympien, le joueur de 21 ans semble s’épanouir dans le système de Jorge Sampaoli où il s’épanouit pleinement. Auteur de 50 matchs cette saison, il a impressionné par sa régularité et sa classe. Le natif de Bondy a même eu la chance de vivre sa première sélection en bleu, qui plus est au Vélodrome, en mars.

À lire également: OM : Sampaoli donne des nouvelles des blessés (Dieng, Bakambu, Gerson, Harit, Milik, Caleta-Car…)

Cet ancien Gunner veut voir Saliba continuer à l’OM

Depuis quelques mois, c’est surtout sur son avenir que Saliba est interrogé. Son prêt prend fin à la fin de la saison et l’ancien stéphanois est censé revenir à Arsenal. Seulement, il n’a eu aucune garanties que Mikel Arteta et le club comptait sur lui. Du côté de l’OM et de ses supporters, on s’imagine bien voir le défenseur central restait sur la canebière malgré des conditions financières compliquées. Pour l’ancien joueur d’Arsenal, Paul Merson, si son ancien club ne compte pas sur Saliba,il ferait mieux de le laisser aux phocéens :

« Saliba manque de temps pour faire ses preuves à Arsenal et je pense qu’il pourrait être vendu (…) Si Arsenal ne lui fait pas confiance, ça ne sert à rien de le faire revenir de Marseille juste pour le prêter à nouveau. » Paul Merson – Source: Daily Star (09/05/2022)

Mon avenir à l’OM ? Ça ne dépend pas que de moi – Saliba

Et la volonté du joueur dans tout ça ? Depuis le début, l’olympien ne cesse de répéter qu’il se sent bien à l’OM et il n’a jamais fermé la porte à une continuité au sein du club de Frank McCourt. Il sait néanmoins que ça dépendra surtout de la volonté du club anglais comme il l’a confirmé il y a quelques jours en conférence de presse :

« Bah, c’est sûr que moi je suis heureux ici, je ne l’ai jamais caché, j’ai toujours dit que si je devais revenir ici, ce serait avec grand plaisir. Après je ne peux pas me prononcer sur mon avenir parce que ça ne dépend pas que de moi. On verra après la fin de saison. En attendant, le plus important, c’est la qualification en Ligue des champions, avant mon avenir » William Saliba -Source :Conférence de presse (07/05/2022)À lire également: OM – Riolo : « Tout le monde a envie que Sampaoli se plante »