Mercato concurrents OM : Galtier veut un joueur de l’Inter Milan !

Comme de nombreuses écuries européennes, l’OGC Nice attend le mercato hivernal avec impatience. Christophe Galtier aimerait s’attacher les services d’un gardien de l’Inter Milan.

L’ouverture du mercato hivernal se rapproche et de nombreuses écuries européennes s’activent pour tenter de se renforcer. Parmi eux, l’OGC Nice.

Si la piste menant à l’attaquant d’Arsenal, Eddie Nketiah est étudiée en interne, Christophe Galtier souhaiterait surtout s’attacher les services d’un gardien de but cet hiver. Déjà activée l’été dernier, la piste Ersin Destanoğlu est étudiée à nouveau par le club azuréen. Maduka Okoye, le gardien du Sparta Rotterdam serait également ciblé par Nice.

À en croire les informations révélées par Tuttomercato, les dirigeants niçois suivraient de près le profil d’Ionut Radu. À 24 ans, le gardien roumain joue très peu avec les Nerazzuris. Barré par une rude concurrence avec Samir Handanovic à l’Inter Milan, il pourrait se laisser tenter par le challenge niçois, qui lui permettrait de gagner du temps de jeu.

À l’heure actuelle, aucune offre n’a été formulée par les Aiglons, qui ne sont pas les seuls sur le dossier. En effet, Tuttomercato rapporte également que le Genoa et l’AS Saint-Étienne suivent aussi son profil. Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2024, la valeur marchande de Ionut Radu est estimée à 5 millions d’euros.

According to @SempreIntercom, Radu is wanted by Saint-Etienne 🇫🇷, Nice 🇫🇷, & Genoa 🇮🇹 (initially on loan)

Italian journalists also claim Genoa manager Shevchenko, has agreed for Radu to join the team, otherwise he’ll decide on one of the French options

#OGCNice #Genoa #ASSE

— Romanian Football (@RoFtbl) December 21, 2021