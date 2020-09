Mercato concurrents OM : Garcia (Lyon) vise un autre brésilien ?

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille souhaite recruter un défenseur central, nous apprend L’Équipe. Mais sans nouveau départ à Lyon, Rudi Garcia ne devrait pas obtenir de renfort.

Rudi Garcia désire un autre élément pour composer sa charnière centrale. Avec le départ de Fernando Marçal à Wolverhampton, l’entraineur des Gones s’est affaibli dans ce secteur. Problème ? L’effectif de l’ancien Marseillais contient déjà quatre défenseurs centraux (Marcelo, Denayer, Andersen et Diomandé). Si le technicien français souhaite se séparer d’Andersen (cantonné à un rôle de remplaçant), l’ancien de la Sampdoria est toujours dans les rangs lyonnais. Le Torino s’est renseigné sur la situation du Danois sans pour autant faire d’offre. Et en cas de non départ en défense, Garcia aura du mal à réaliser son souhait.

Garcia voudrait un joueur de Galatasaray

Le journal L’Équipe évoque le nom de Marcao comme potentielle arrivée dans le Rhône. Le Brésilien de 24 ans évolue au poste de défenseur central à Galatasaray. Le joueur est sous contrat jusqu’au mois de juin 2022 avec la formation d’Istanbul. Le coéquipier de Radamel Falcao est titulaire avec le dernier sixième de Super Lig (championnat turc). En ce début de saison, Galatasaray est premier avec deux victoires sen deux matchs de championnat.