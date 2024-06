Mercato concurrents OM : Ghisolfi prêt à miser sur ce joueur de Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Le Stade Rennais va changer de directeur sportif et pourrait laisser filer une des rares satisfaction en défense centrale…

Il avait quitté le RC Lens pour rejoindre l’OGC Nice, Florent Ghisolfi a déjà fait ses valises pour l’AS Rome. Selon La Gazzetta dello Sport, le DS français aurait dans son viseur l’attaquant rennais Arnaud Kalimuendo. Rennes veut au moins 20M€ pour laisser filer son buteur. Pour rappel, Ghisolfi connaît parfaitement l’international Espoirs français, il l’avait récupérer à Lens en 2020 en obtenant un prêt du PSG !



En effet, selon les informations de L’Équipe, Arthur Theate pourrait quitter Rennes cet été. Alors que le défenseur belge dispose encore de 3 ans de contrat, il serait dans le viseur de 3 clubs : Stuttgart (Bundesliga), Naples (Serie A) et Al Qadsiah (Arabie Saoudite). Si la porte n’est pas fermé, le Stade Rennais ne laissera pas partir Theate à moins de 20 millions d’euros, soit au moins la somme que Rennes a déboursée pour s’attacher ses services en 2022.

Pour remplacer Florian Maurice, le Stade Rennais a deux pistes pour ce poste de directeur sportif. Selon Ouest France, Grégory Lorenzi va quitter le Stade Brestois, il aurait une offre de Rennes en main. Cependant, une autre piste émerge. En effet le quotidien régional affirme que le choix final pourrait se porter sur Frédéric Massara. Ce dernier a quitté le Milan AC en juin 2023 et parle français, il serait en contact avec Rennes et pourrait donc devenir le directeur sportif du club…

Le départ de la pépite Désiré Doué de Rennes se précise. Le club breton aimerait battre le record du transfert de Jérémy Doku à Manchester City pour 66M€. L’objectif serait d’obtenir un chèque de 70 millions d’euros bonus compris, Rennes ne discutera pas en dessous de 40M€… Selon Ouest-France, Arsenal, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont les candidats les plus sérieux à son recrutement.

