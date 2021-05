Mercato concurrents OM : Gros chèque à venir pour Lille, 2 joueurs de Lyon vers Arsenal et un club anglais sur un Lensois…

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 infos mercato des concurrents de l’OM du 11 mai !

Mercato concurrents OM : Le LOSC s’apprête encore à prendre un gros chèque cet été?

Selon les informations de RMC Sport, le LOSC pourrait prendre un chèque de 25M€ dès cet été.

L’été dernier, le LOSC a réussi à vendre Victor Osimhen pour près de 80 millions d’euros et Gabriel pour 25 millions d’euros… La direction lilloise s’apprête une nouvelle fois à toucher le jackpot avec un milieu de terrain !

UN TRANSFERT AUTOUR DE 25M€ POUR SOUMARÉ?

En effet, depuis plusieurs jours, les médias anglais et français évoquent un gros intérêt de Leicester pour Boubakary Soumaré. Le Lillois intéresserait fortement la Premier League et a le profil parfait pour évoluer dans ce championnat.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria vise un ancien milieu du LOSC ?

RMC Sport affirme qu’une première offre des Foxes a été transmise au LOSC. Les négociations seraient en cours et devraient aboutir pour un transfert autour de 25 millions d’euros… Un autre club anglais serait également sur le coup. Selon certaines rumeurs, il s’agirait de Leeds !

#Leicester a transmis sa 1ère offre officielle pour Boubakary #Soumaré. Les 2 clubs négocient autour d’un transfert avoisinant 25M€. Selon une source proche du Losc, Soumare aurait même déjà donné son accord à Leicester. Un autre club anglais discute avec le #LOSC !#RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 10, 2021

Mercato concurrents OM: Lyon pourrait récupérer 50M€ dans un package cédé à Arsenal ?

L’OL sera actif sur le prochain marché des transferts, autant sur le plan des arrivées que sur celui des départs. Arsenal pourrait récupérer plusieurs joueurs lyonnais au prochain mercato.

Comme tous les ans, le mercato estival agitera la Ligue 1. Actuellement 4ème du classement, les Lyonnais devront s’attendre à de nombreux changements dans leur effectif la saison prochaine. En effet, de l’entraîneur aux joueurs, les visages risques de plus êtres les mêmes à la repise du côté de Lyon. Le capitaine Memphis Depay est notamment sur le départ. Deux joueurs sont d’ailleurs ciblés par un grand club anglais.

ANDERSEN ET DEMBélé VISé PAR ARSENAL

A LIRE: MERCATO OM : UN JEUNE LATÉRAL GAUCHE POUR REMPLACER NAGATOMO !

Selon le Telegraph, Arsenal serait intéressé par les qualités de Joachim Andersen et de Moussa Dembélé. Le défenseur central danois pourrait venir renforcer la ligne défensive des Gunners, souvent remise en question. De son côté, Moussa Dembélé, actuellement prêté à l’Atletico Madrid, viendrai quant à lui consolider un secteur offensif pourtant déjà bien fourni avec notamment Aubameyang, Lacazette ou encore Pépé. Arsenal pourrait acquérir ces deux joueurs pour environ 50 millions d’euros.

Mercato concurrents OM : Un club de Premier League fonce sur la star du RC Lens?

Auteurs d’une saison exceptionnelle après être monté en Ligue 1, les Lensois pourraient être amoindri d’un de leur meilleur élément. Newcastle serait venu aux renseignements pour Gaël Kakuta !

A peine promu en Ligue 1, le RC Lens est aux coudes à coudes pour la 5e place avec l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais… Franck Haise et ses hommes réalisent une saison très aboutie, notamment grâce à leur meneur de jeu.

Newcastle se penche sur Kakuta

En effet, Gaël Kakuta s’est illustré toute la saison avec 11 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Prêté par Amiens avec qui il a évolué la saison dernière, il sera en fin de contrat en juin 2022… La situation du joueur de 29 ans n’a pas manqué d’attirer des clubs en Angleterre où il a joué à Chelsea.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM: Le PSG sous le charme d’un jeune formé à Monaco ?

Selon les informations de Foot Mercato, des représentants de Newcastle auraient pris contact avec l’entourage du joueur en vue d’un transfert cet été. L’international congolais n’est pas encore décidé concernant son avenir et patiente la fin de la saison pour donner son verdict. Prêté avec option d’achat, les Sang et Or pourraient vouloir conserver le milieu offensif.