Mercato concurrents OM : Gros coup dur pour Juninho et Aulas dans ce dossier !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce mardi, plusieurs médias affirment que le gardien de but ne devrait pas s’engager dans le club de Ligue 1 !

Lyon aurait coché le nom d’André Onana pour la saison prochaine. Peter Bosz, l’actuel coach des Rhodanien apprécierait le profil de son ancien portier à l’Ajax Amsterdam. Malheureusement, plusieurs médias affirment que le Camerounais n’a pas l’intention de rejoindre le club présidé par Jean-Michel Aulas.

Il a fait semblant de discuter avec l’OL pour ne pas être mis à la cave — DJELLIT

De Telegraaf, un média néerlandais explique que l’intérêt d’autres clubs plus huppés a fait changé d’avis à celui qui est en fin de contrat en juin prochain. Pour Nabil Djellit, journaliste pour la chaîne L’Equipe et France Football affirme de son côté que le gardien de but est déjà engagé avec l’Inter Milan.

« Onana a déjà presigné avec l’Inter pour juillet 2022. Il a fait semblant de discuter avec l’OL pour ne pas être mis à la cave le cas où par l’Ajax. Étonnamment, lorsque tout est ok, Il fait marche arrière. Il est suspendu jusqu’en novembre et en janvier, il va à la CAN… » Nabil Djellit – Source : Twitter (03/08/21)