Mercato concurrents OM : Gros danger pour l’OGC Nice concernant ce joueur cadre ?

Deuxième du championnat de Ligue 1 à 5 points du PSG, l’OGC Nice a parfaitement réussi sa demi-saison. Cependant, le club qui appartient à Inéos pourrait être contraint de se séparer d’un de ses meilleurs éléments lors du mercato d’hiver. Selon le journaliste Sébastien Denis, « Tottenham a approché concrètement Jean Clair Todibo pour un transfert cet hiver. Mais le Gym temporise trop selon les Spurs. Chelsea, qui n’est pas content de sa défense, a repris contact avec l’international français ces dernières heures. Enfin, Manchester United, qui continue de superviser le joueur ces dernières semaines, veut toujours s’offrir Todibo, encore plus depuis l’arrivée d’Ineos. » Est-ce que Nice peut résister à l’offensive anglaise, surtout si Manchester United qui vient de céder sa gestion sportive à Jim Ratcliffe décide de le recruter…

Khéphren Thuram a déjà été annoncé comme une du cible du PSG ou encore de Liverpool. Oscar Damiani, qui a géré les intérêts de Lilian Thuram, estime que le milieu de terrain de l’OGC Nice Khéphren Thuram pourrait filer dans un top club européen la saison prochaine. Dans des propos relayés par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Damiani a confié qu’il avait déjà proposé l’international français au Real Madrid. « C’est au Real Madrid que Khephrén Thuram s’intégrerait le mieux. Je l’ai déjà recommandé à Carlo Ancelotti ».

Après le succès de son équipe face à l’Olympique de Marseille (1-0) ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1, le défenseur niçois Dante a livré sa réaction en zone mixte. Le Brésilien de 40 ans a admis que les Olympiens avaient posé des difficultés aux Aiglons.

Présent en zone mixte après la victoire de Nice face à l’OM (1-0) ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1, Dante a reconnu les difficultés de son équipe face aux Phocéens.

« L’OM a eu des idées qui ont pu nous mettre en difficulté »

« C’était le match le plus compliqué depuis le début de la saison, au niveau de l’ajustement tactique. Un ou deux joueurs de l’OM jouaient la carotte. Quand on sortait, on devait faire attention car il y avait toujours quelqu’un derrière nous. L’OM a eu des idées qui ont pu nous mettre en difficulté », a-t-il constaté.

🚨 𝗟’𝗢𝗚𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠 ! 🔴⚫️ Les Aiglons prennent la tête de la Ligue 1. 🔝 pic.twitter.com/H1v8A7lvmh — Actu Foot (@ActuFoot_) October 21, 2023

Une victoire qui permet à l’OGC Nice de s’emparer provisoirement de la tête du championnat. L’équipe dirigée par Francesco Farioli compte désormais 7 points d’avance sur le club phocéen. Une réaction marseillaise sera attendue le week-end prochain avec la réception de l’Olympique Lyonnais au Vélodrome.