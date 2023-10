OM: « S’il y a bien une équipe qui méritait de gagner à Nice, c’était la nôtre »

Au terme d’un match assez terne, l’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Nice ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Maladroits dans le dernier geste, les Olympiens ont concédé leur troisième défaite en championnat. Un revers illogique selon Renan Lodi au vu de la physionomie du match.

Au terme d’un match assez terne, l’OM s’est incliné 1-0 à Nice lors de la 9e journée de Ligue 1. En infériorité numérique après l’expulsion de Leonardo Balerdi (78e), les hommes de Gennaro Gattuso ont concédé un troisième revers en championnat. En zone mixte, Renan Lodi a exprimé toute sa frustration après la défaite de son équipe, imméritée d’après lui.

« On a eu plusieurs occasions de mettre un but, alors qu’eux ont marqué sur leur unique situation »

Nice-OM : « S’il y a bien une équipe qui méritait de gagner, c’était la nôtre », regrette Lodi qui réaffirme sa confiance à Gattuso 👉 https://t.co/6iw3qiddt8#OM #TeamOM #OGCNOM pic.twitter.com/mQgAA8PNFJ — La Provence OM (@OMLaProvence) October 22, 2023

« C’est clair que nous ne sommes pas du tout satisfaits du résultat. S’il y a bien une équipe qui méritait de gagner, c’était la nôtre. On a eu plusieurs occasions de mettre un but, alors qu’eux ont marqué sur leur unique situation, a-t-il constaté. On va continuer à travailler, on est sur le bon chemin. Je ne suis pas préoccupé parce qu’on a la chance de compter sur Gattuso qui nous communique sa force mentale, son envie de travailler avec sérieux. On a beaucoup travaillé la partie défensive pendant la trêve, après c’est sûr qu’on peut s’améliorer sur le plan offensif. On va bosser sur ce secteur pour être encore plus efficace face au but adverse« , a ajouté le latéral brésilien.