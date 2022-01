Mercato concurrents OM : Gros duel entre Lyon et le PSG pour cet international français ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lyon et le PSG serait en concurrence pour récupérer le milieu de terrain Tanguy Ndombele en échec à Tottenham…

En effet, selon le Daily Star six clubs sont intéressés par Tanguy Ndombele. Le joueur veut quitter Tottenham et le club ne le retiendra pas. Cependant, l’énorme salaire de l’international français évalué à 12M€ bruts / an et le possible montant d’un transfert ne vont pas faciliter les choses. Pour rappel, les Spurs avairnt déboursé 65M€ à Lyon pour recruter le joueur en 2019.

6 clubs sur Ndombélé ?

Le Barça, la Roma, Newcastle et l’AC Milan seraient intéressés par son profil. En France, le PSG pourrait se positionner surtout si Wijnaldum, en échec, s’en allait cet hiver. Lyon serait en embuscade dans ce dossier si aucun des clubs ne trouve un accord. Un retour de Ndombélé à Lyon pourrait alors être négocié dans le cadre d’un prêt, d’autant que Lyon pourrait dans le même temps réaliser un gros transfert avec un de ses brésiliens, Guimarães ou Paqueta…