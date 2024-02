Mercato Concurrents OM: Gros fiasco pour le dernier transfert à Lyon !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…). Lyon qui va affronter l’OM ce dimanche a énormément renforcé son effectif à coup de millions mais le dernier n’a pas pu être validé !

Alors Saïd Benrahma devait s’engager avec l’OL après avoir passé la visite médicale, finalement West Ham n’a pas envoyé les document à temps. Selon l’Equipe, « le club anglais a en effet oublié de renseigner des informations dans le TMS, le logiciel des transferts de la FIFA, et ces manquements ont empêché la concrétisation d’un prêt de 5 millions d’euros avec option d’achat de 15 M€. »

Le transfert de Benrahma capote à cause de West Ham

Lyon a publié un communiqué suite à cet échec. « Alors que l’Olympique Lyonnais avait saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS), West Ham n’avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue, a précisé l’OL dans un communiqué. En l’absence de cette action réciproque de la part du club anglais et suite à ce comportement incompréhensible, suscitant des interrogations, le certificat international de transfert ne pouvait pas être demandé avant l’heure de clôture. »

Palmarès de #Benrahma à l’OL : j’ai porté la tenue training. pic.twitter.com/zGV3YxsjAk — Matthias Manteghetti (@MManteghetti) February 1, 2024



Selon l’Equipe, Benrahma va bien débarquer à Lyon. « Les dirigeants lyonnais ont convaincu West Ham avec une offre de prêt payant jusqu’en fin de saison (environ 5 M€), assortie d’une option d’achat non obligatoire (aux alentours de 10 M€), ce mardi. Cette arrivée met fin à la piste menant à Arnaut Danjuma (Everton, 26 ans). »

info @lequipe

Benrahma arrive à l’OL! Sauf souci de dernière minute, l’ailier algérien va faire l’objet d’un prêt payant de West Ham jusqu’en fin de saison, assorti d’une option d’achat. La piste Benrahma était une priorité révélée le 23/12 par L’Equipe. https://t.co/kcE8qyXP29 — hugo (@hugoguillemet) January 30, 2024

Selon FootMercato, Lyon a trouvé un accord avec Nottingham Forrest pour le transfert de Mangala. « Accord trouvé entre l’OL et Nottingham pour Orel Mangala. 30M€ bonus compris. Contrat longue durée »

Mangala à Lyon pour 30M€ !

🚨🔵🔴🇧🇪 #Ligue1| 🔐 Accord trouvé entre l’OL et Nottingham pour Orel Mangala 💰 30M€ bonus compris ✍️ Contrat longue durée 👋 @sachatavolieri pic.twitter.com/NbLmEdpDiI — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 30, 2024



Alors que John Textor enchaine les recrues, l’actionnaire majoritaire de l’OL pourrait laisser filer son champion du monde argentin, Nicolas Tagliafico. En effet, selon le journaliste Marc Mechenoua, « nn plus du Betis Séville, Galatasaray est également intéressé par Nicolas Tagliafico. Le club turc a entamé des discussions avec Lyon.’

Galatasaray discute pour Tagliafico ?

En plus du Betis Séville, Galatasaray est également intéressé par Nicolas Tagliafico. Le club turc a entamé des discussions avec Lyon. #Mercato @leparisiensport — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 29, 2024

Lyon est très actif sur le marché des transferts cet hiver et voulait s’offrir un gros milieu de terrain malgré l’arrivée de Nemanja Matic. En effet, le club entrainé par Pierre Sage a tenté de faire venir Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu de terrain de 28 ans a perdu sa place à Tottenham depuis l’arrivée du coach Ange Postecoglou. Cependant, selon Sky Sport Germany, l’ancien joueur du Bayern Munich a repoussé les avances du de l’OL. Le Danois pense pouvoir trouver un club de plus haut standing…

Højbjerg snobe l’OL ?

Après avoir recruté 4 éléments, John Textor rêvait de s’offrir deux noms du football. Le premier, Karim Benzema a donné une réponse claire concernant un départ d’Al-Ittihad dans un message transmis à L’Equipe. « C’est totalement faux! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est. » Le joueur ne devrait pas quitter l’Arabie Saoudite !

« C’est totalement faux » : Karim Benzema dément avoir demandé son transfert d’Al-Ittihad https://t.co/JpSG9pf0tq pic.twitter.com/prj9UbOhZf — LesoirSports (@LesoirSports) January 24, 2024

A lire : Mercato : Pourquoi ça bloque pour l’arrivée de Merlin à l’OM !

Clap de fin pour les rumeurs Benzema et Matic ?

Seconde grosse piste celle menant à Nemanja Matic n’aboutira pas. En effet, selon RMC Sport, « l’offre de Lyon, jugée insuffisante, aurait été refusée. Selon les informations de RMC Sport, il n’y aurait pas d’avancées concrètes, mais le club chercherait les meilleures solutions pour régler ce dossier. »

Autorisé à recruter cet hiver, Lyon a officialisé vendredi dernier les arrivées de Lucas Perri et Adryelson en provenance de Botafogo pour 7 millions d’euros. Le club rhodanien ne compte pas s’arrêter là et serait prêt à sortir le chéquier pour s’offrir deux joueurs offensifs.

A LIRE AUSSI: « L’OM s’est fait arnaquer, un braquage au grand jour ! »

D’après les informations de Fabrizio Romano, l’OL a trouvé un accord avec La Gantoise pour Malick Fofana qui s’élèverait à 22 millions d’euros bonus compris. L’Ailier belge de 18 ans devrait s’engager avec Lyon jusqu’en juin 2028. Selon Foot Mercato, le board rhodanien serait également séduit par le profil d’Arnaut Danjuma. Les Gones privilégieraient un prêt avec option d’achat si celle-ci n’est pas supérieure à 15 millions d’euros. Le joueur d’Everton est intéressé par la perspective de rejoindre l’OL cet hiver, dans l’optique de se relancer à quelques mois de l’Euro 2024.