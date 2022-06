Mercato concurrents OM : Grosse bataille pour cette star du LOSC entre le PSG et l’AC Milan !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) L’AC Milan et le PSG se livrent une bataille sans merci pour récupérer Renato Sanches !

Renato Sanches semblait tout proche de rejoindre l’AC Milan tout comme son coéquipier Sven Botman. Finalement, le Portugais pourrait ne pas rejoindre son compatriote Rafael Leao dans le club lombard qui a terminé premier du championnat italien.

Renato Sanches, une bataille autour de 15 millions d’euros?

En effet, le PSG est entré dans la course via Luis Campos et a commencé à faire monter les enchères d’après Le Parisien. Alors que les négociations étaient en cours pour une offre aux alentours de 12 millions d’euros, la direction du PSG aurait offert au LOSC un chèque de 15 millions d’euros.

Les Lillois réclameraient 20 millions d’euros afin de laisser filer l’ancien joueur du FC Bayern Munich… L’AC Milan est toujours attentif à l’évolution de ce dossier d’après La Voix du Nord. Une offre récente aurait été dégainé par le club italien. Renato Sanches pourrait avoir le dernier mot dans ce dossier !