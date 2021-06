Mercato concurrents OM: Imbroglio autour de Galtier à Lille, Lyon sur une cible à 25M et Nice prêt a voler une piste du LOSC !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 infos mercato des concurrents de l’OM du 02 juin 2021 !

Mercato concurrents OM: LOSC, imbroglio autour de l’avenir de Christophe Galtier !

Olivier Létang, président du LOSC, souhaite garder Christophe Galtier la saison prochaine malgré l’annonce de ce dernier dans laquelle il affirmait son départ du club.

Malgré le titre de champion de France remporté par le LOSC cette saison, le mercato estival devrait être très agité dans le nord. Sur le terrain dans un premier temps où de nombreux joueurs devraient quitter Lille pour renflouer les caisses du club. Ensuite, il devrait également y avoir du changement sur le banc lillois. En effet, Christophe Galtier a annoncé son départ du LOSC à la fin de cette saison. L’Olympique Lyonnais ou encore l’OGC Nice sont les noms qui ressortent comme pouvant accueillir l’entraîneur français. Malgré cette annonce de départ, Olivier Létang, président lillois, souhaite voir Christophe Galtier à la tête du LOSC.

Galtier reste notre premier choix – Olivier Létang

Invité sur les antennes de RMC, Olivier Létang a confirmé sa confiance en Christophe Galtier.

« Je suis questionné en permanence sur le recrutement du futur entraineur du LOSC. Aujourd’hui et sauf évolution, notre entraineur sous contrat est Christophe Galtier. J’ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu’il reste. Lyon m’a informé a posteriori des discussions mais a eu la courtoisie et l’éthique de le faire. J’entends parler de contacts avancés avec Nice, qui ne nous a jamais contacté, contrairement à ce que prévoient les règlements. Je fais confiance aux dirigeants de Nice, qui font partie du conseil d’administration de la LFP, pour respecter les textes. Avant de m’exprimer sur l’avenir, j’attends qu’un club me contacte pour officialiser son souhait de recruter Christophe. Nous ne contacterons pas d’entraîneur sous contrat, sauf à en informer préalablement le club où il exerce. Nous devons d’abord régler le sujet de Christophe pour y voir clair, car Christophe reste notre premier choix. » Olivier Létang – Source: RMC Sports (01/06/2021)

MERCATO CONCURRENTS OM: LYON PRÊT À METTRE 25 MILLIONS D’EUROS POUR UN BUTEUR?

L’OL serait sur la piste de Paul Onuachu pour venir renforcer son secteur offensif. Le KRC Genk demanderait 25 millions d’euros pour libérer son joueur.

Qui sera le remplaçant de Memphis Depay ? Lyon se retrouve orphelin de son capitaine qui va s’engager avec un autre club librement cet été. Si la possibilité de voir Toko-Ekambi ou Kadewere prendre l’axe de l’attaque est crédible, un joueur devrait tout de même arriver pour prendre la place de l’ancien joueur de Manchester United. Cela pourrait être Paul Onuachu, buteur nigérian du KRC Genk.

PAUL ONUACHU SUR LA SHORT-LIST DE LYON?

Selon les informations du média belge Voetbalkrant, Lyon serait très intéressé par le profil du meilleur buteur du championnat belge. Auteur de 29 buts en 33 matchs, le joueur serait également pisté par le FC Séville. Cependant, un détail important pourrait refroidir les deux équipes. En effet, Genk demanderait environ 25 millions d’euros pour laisser le joueur de 2m02 partir. Son prix pourrait être trop élevé pourrait convaincre Juninho de laisser filer cette affaire.

MERCATO CONCURRENTS OM: UNE CIBLE DU LOSC VOLÉE PAR GALTIER À NICE ?

L’OGC Nice et Christophe Galtier pourrait voler une des cibles du LOSC au poste de gardien de but.

Le LOSC doit trouver un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. Avec le départ de Mike Maignan vers le Milan AC, un portier de haut niveau est désormais attendu chez les champions de France. Depuis des mois, Lille suit de près les performances d’Ersin Destanoglu, jeune gardien de but du Besiktas. Le portier turque a la côte un peu partout en Europe mais il pourrait échapper au LOSC en s’engageant avec Nice. Club qu’un certain Christophe Galtier pourrait entraîner dès la saison prochaine.

GALTIER PRÊT À VOLER UNE CIBLE DU LOSC ?

En effet, selon les informations d’Ignazio Genuardi, l’OGC Nice serait plus qu’intéressé par le recrutement du portier international espoir turc. Evalué à 12 millions d’euros par le Besiktas, Destanoglu pourrait évoluer sur la Côte d’Azur pour moins cher. Nice aurait formulé une première offre de 5M d’euros, jugée bien insuffisante par le club turc. Cependant, l’affaire pourrait se conclure aux alentours de 8M + certains bonus. Cela pourrait être un vilain coup de la part de Christophe Galtier envers le LOSC.