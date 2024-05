Mercato concurrents OM : Immobile à Monaco, fausse rumeur ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco s’est qualifié pour la Ligue des Champions et cherche un attaquant pour remplacer Wissam Ben Yedder. Une rumeur italienne ne serait pas fondée !

Non convoqué avec l’italie pour l’Euro, Ciro Immobile est en vacances et a été repéré ces derniers jours à l’aéroport de Nice. Il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs d’un transfert de la Lazio à Monaco naissent en France. Mais selon Sky Sport, il n’y avait aucune raison liée au football derrière le voyage d’Immobile en France, mais plutôt des raisons personnelles. Rien donc qui concerne l’avenir professionnel de l’attaquant de la Lazio qui dispose d’un contrat jusqu’en 2026 !

Immobile en France pour des raisons personnelles

Selon FootMercato, « Monaco continue de pousser très fort pour Christian Mawissa. Les discussions se poursuivent avec Toulouse pour conclure un accord. Le défenseur central de 18 ans a déjà donné son OK pour rejoindre l’ASM ! » Pour le moment, le TFC ne veut pas entendre parler d’un départ de son défenseur central de 19 ans qui dispose d’un contrat jusqu’en 2026.

Damien Comolli l’a fait savoir en conférence de presse. « Je ne sais pas si Christian est regardé par de grands clubs. Je suppose que oui, car il joue en Équipe de France U19 et qu’il ira rapidement avec les U21. Il a aussi fait des performances énormes en championnat et en Ligue Europa. Qu’il soit regardé, ça ne m’étonne donc pas. Qu’on soit sollicité, ça m’étonnerait. Je ne sais pas quelle est la valeur de Christian. Quand je ne veux pas vendre un joueur, je ne donne pas de valeur. Ce serait beaucoup beaucoup de dizaines de millions d’euros. Il n’est pas transférable ».

Mawissa d’accord avec Monaco, reste à convaincre le TFC !

Wissam Ben Yedder ne signera pas de prolongation de son contrat, et va se retrouver libre à 33 ans. Du coup, selon l’Equipe, « Monaco s’était en fait mis en quête d’un attaquant pour épauler le duo Folarin Balogun-Breel Embolo la saison prochaine. Le jeune international ivoirien Karim Konaté (20 ans, sous contrat jusqu’en 2028), auteur de 22 buts et 8 passes décisives en 38 matches avec Salzbourg cette saison, est apprécié. Suivi par Leipzig, (…) Georges Mikautadze est également cité du côté du Rocher. Le Géorgien (23 ans), qui participera à l’Euro (14 juin-14 juillet), a été impliqué sur 17 réalisations (13 buts, 4 passes décisives) en 20 rencontres de L1 cette saison. (…) Une autre piste est étudiée : celle menant à Armando Broja. Revenu en début de saison d’une grave blessure à un genou, l’international albanais de 22 ans, lui aussi attendu à l’Euro, a été prêté sans succès par Chelsea à Fulham entre février et mai (80 minutes de jeu en Championnat). »

Armando Broja, Karim Konate et Georges Mikautadze pisté par Monaco

🚨 L’AS Monaco a coché une liste d’attaquant pour remplacer Wissam Ben Yedder : • Armando Broja 🇦🇱 – Chelsea

• Karim Konate 🇨🇮 – Salzburg

L’OM va devoir se renforcer lors de la prochaine saison. Dans ce but, la direction aurait coché le nom de Georges Mikautadze, l’attaquant du FC Metz. Seulement, d’après Foot Mercato, l’AS Monaco s’est positionné et serait entré en contact avec le joueur via leur directeur sportif. Dans les prochains jours, le coach Adi Hutter devrait rencontrer le joueur… Le projet du club aurait séduit le Géorgien qui pourrait donc jouer la Ligue des Champions avec le club de la Principauté.

Important de partir avec un nouveau projet, un style de jeu et changer ce manque d’ambition et de personnalité — Longoria

Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «

