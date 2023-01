Mercato concurrents OM : Jackpot pour Monaco qui veut un international présent à la Coupe du monde !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Nice, Rennes, Monaco, Lens, LOSC…). L’AS Monaco devrait récupérer un gros chèque du départ de Benoit Badiashile et pourrait recruter son successeur en Jupiler League !

Benoît Badiashile va rejoindre Chelsea pour un montant estimé à 40 M€. Le jeune défenseur de 21 ans devrait passer la fameuse visite médicale et s’engager avec le club anglais. Monaco pourrait donc recruter dans ce secteur de jeu et aurait une piste en Jupiler League.

40M€ pour Badiashile? Willian Pacho visé…

Selon les informations du Het Nieuwsblad, Monaco aimerait s’offrir Willian Pacho du Royal Antwerp. Le défenseur de 21 ans est arrivé en Europe il y a un an lors du mercato hivernal 2022. L’international équatorien s’est imposé comme un titulaire dans le club belge (17 titularisations en Jupiler Pro League en 18 journées). Le media flamand explique que son profil a été validé par Philippe Clément, Monaco est en concurrence avec les Rangers dans ce dossier. Willian Pacho était au Mondial avec l’Equateur mais sans jouer.

Le défenseur équatorien d’Antwerp, Willian #Pacho (21 ans), a fait l’objet de plusieurs observations de la part des Glasgow Rangers et de l’AS Monaco qui aimeraient le recruter selon @PJCalcoen. Le gaucher, arrivé en janvier 2022, a disputé 27 matches en Belgique. #MercatoASM — Florian Rossi 🇲🇨 (@flrn_rss) January 4, 2023

Je suis dans un grand club, je joue et je ne veux pas aller plus vite — Badiashile

« Être humble et respectueux ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Je sais être patient. Je suis dans un grand club, je joue et je ne veux pas aller plus vite. Si les choses doivent se faire, elles se feront, comme pour la Coupe du monde. Il ne faut pas se mettre la pression avec un départ. On parlait de personnalité dans un vestiaire, si j’étais parti plus tôt, est-ce que j’aurais pu travailler aussi bien que ça ces derniers mois ? » Benoît Badiashile – Source : L’Equipe (25/09/22)