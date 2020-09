Mercato concurrents OM : Jean-Michel Aulas ferme la porte au départ d’un de ses défenseurs !

Alors que Lyon a perdu plusieurs éléments en défense ces derniers jours, nos confrères de Foot Mercato ont annoncé que le Brésilien Marcelo pourrait lui aussi plier bagage. Un article qui leur a valu une réponse de Jean-Michel Aulas en personne.

Lyon a récemment allégé son effectif en défense. En moins d’une semaine, Fernando Marçal (Wolverhampton), Rafael (Istanbul Basaksehir) et Kenny Tete (Fulham) ont quitté le club. Et pour foot mercato, cette « grande braderie » n’est pas finie. Le site web annonce que Lyon est également prêt à se séparer du défenseur central brésilien Marcelo (33 ans). Selon eux, le joueur qui est resté marqué par les incidents de l’an dernier (la fameuse banderole de l’âne) et qu’il souhaitait quitter le club. Une affirmation qui leur a valu une réponse en direct de Jean-Michel Aulas.

Bien sur que l’on compte sur Marcelo ! — Aulas

Et c’est sur Twitter que Jean-Michel Aulas a démenti cette affirmation de foot mercato. L’OL compte encore sur Marcelo et souhaite le garder :

Bien sur que l’on compte sur Marcelo ! Notre leader de la défense XXL.

Jean-Michel Aulas. Source : Twitter