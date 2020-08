Mercato concurrents OM : Juninho annonce deux gros départs possibles (et donne leurs noms), Garcia ne valide pas…

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents. Lyon a réussi un beau parcours en Ligue des Champions, mais vient de se faire éliminer en demi-finale par le Bayern et ne participera donc pas à une coupe d’Europe la saison prochaine. Des départs sont à prévoir…

Après la défaite 0-3 face au Bayern, le directeur sportif Juninho a ouvert la porte à des départs d’Aouar et Dembélé. Rudi Garcia ne veut pas aller si vite…

Il y aura des départs, peut-être Houssem (Aouar), Moussa (Dembélé) — Juninho

« On a fait ce qu’il fallait, maintenant il faut continuer le travail, tout de suite, en Ligue 1. Le groupe manquait d’énergie collective au début et si on continue comme ça, on va revenir très vite (en coupe d’Europe). Il y aura des départs, peut-être Houssem (Aouar), Moussa (Dembélé), mais je ne suis pas préoccupé. Le but est de retrouver la Ligue des champions l’an prochain. » Juninho – source : RMC Sport (19/08/2020)

Deux départs que n’a pas voulu confirmer le coach Rudi Garcia en conférence de presse d’après match…

Je sais que Juninho en a déjà parlé. Mais on n’en sait rien — Garcia

« Je sais que Juninho en a déjà parlé. Mais on n’en sait rien. Avec cette aventure, des joueurs se sont mis en lumière. Ils pourraient être convoités. On ne va pas répondre à ça maintenant, ni s’alarmer. On verra s’il y a des possibilités économiques intéressantes. C’est le club qui répondra à ça. Moi, je n’ai pas attendu ce tournoi pour savoir que j’ai des excellents joueurs. » Rudi Garcia – source : L’Equipe (19/08/2020)