OM : Téléfoot dévoile ses offres et ses tarifs pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions !

Propriétaire de la chaîne Téléoot, le groupe sino-espagnol Médiapro a annoncé les offres pour avoir accès au championnat de France la saison à venir !

Ça prend de plus en plus forme. À un peu plus d’une semaine de la reprise de la Ligue 1, Médiapro a rendu public ses tarifs pour avoir accès à la chaîne Téléoot, principal diffuseur de la Ligue 1 la saison prochaine. Les abonnements seront ouverts à compter du 17 août.

3 offres, dont une partenariat avec Netflix

Tékéfoot a révélé les 3 offres qui sont commercialisées. La première, plus accessible, coûtera 14,90 € par mois (sans engagement) et donnera accès aux matchs de Ligue 1 et Ligue 2 uniquement sur tablette et smartphone. Les matchs de coupes d’Europe ne seront pas visibles avec cette formule.

La deuxième offre propose 2 prix : un tarif à 25,90€ par mois (avec engagement 1 an), et un autre à 29,90€ par mois (sans engagement). Cette offre permet d’accéder à tous les services de Téléfoot, sur tous les écrans, avec une résolution 4K/HDR, pour ceux équipés de téléviseurs compatibles. Enfin, une dernière offre à 29,90 € par mois (avec engagement 1 an) donnera accès aux programmes de Médiapro, et au service de streaming de films et séries Netflix.