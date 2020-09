Mercato concurrents OM : Juninho fait le point sur ces 3 possibles gros départs !

Le directeur sportif de Lyon, Juninho, est revenu sur les dossiers chauds du moment après la défaite des siens à Montpellier (2-1). Il assure qu’aucune offre n’est parvenue sur son bureau.

Aouar, Depay, Dembélé, qui des cadres lyonnais va quitter l’effectif avant la fin du mercato (5 octobre) ? Ces derniers temps, la tendance est plutôt à un départ du Néerlandais (au Barça avec Koeman ?). Mais pour le moment rien de concret a fuité. Et au sortir de la défaite de Lyon à Montpellier (2-1), Juninho a été très clair sur l’avenir de ses protégés.

Pas d’offre pour Depay, Aouar et Dembélé — Juninho

« On n’a pas reçu de proposition ni pour Memphis (Depay), ni pour Houssem (Aouar), ni pour Moussa (Dembélé). Les joueurs pour qui on a reçu des propositions sont déjà partis. Pour Memphis, on n’a rien reçu de la part du Barça. Même pas un appel pour demander son prix. Ce que j’ai compris, c’est que le Barça ne le veut pas. […] Memphis est en fin de contrat, s’il reste, il sera content de nous aider à faire une bonne saison. »

Juninho – Source : Téléfoot 15/09/20

STAT :

Lyon s’est incliné 2-1 à Montpellier ce mercredi soir, pour le compte de la 1ere journée (match en retard). Houssem Aour a été expulsé peu avant la mi temps. Au classement, les hommes de Rudi Garcia pointent à la 11e place (1 victoire, 1 nul, 1 défaite).