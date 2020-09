Mercato OM : Longoria a tenté un jeune international U19 de Ligue 1 ?

À la recherche d’une doublure à Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille s’active sur tous les fronts pour pouvoir s’équiper avant la fin du mercato (5 octobre). Selon L’Équipe, Pablo Longoria aurait tenté un jeune Monégasque.

L’OM cherche à se renforcer aux avants-postes et cela ne date pas d’hier. Avec la participation en Ligue des champions cette saison, le club ne pourra pas se contenter de Dario Benedetto seulement à la pointe de l’attaque. D’autant plus que ce dernier vient d’écoper d’un carton rouge à Paris et laissera sa formation vierge de tout numéro 9 pour le match de jeudi minimum (face à l’ASSE). Et selon L’Équipe, Pablo Longoria, le directeur du football de l’OM, aurait tenté un jeune de l’AS Monaco pour concurrencer l’Argentin. En vain…

Qui est ce jeune Monégasque ?

Et ce joueur n’est autre que Wilson Isidor. Inconnu du monde professionnel, cet attaquant de 20 ans aurait reçu une proposition financière de la part de Pablo Longoria, nous révèle le média sportif. Mais l’international U19 chez les Bleus aurait préféré décliner celle-ci et rejoindre Bastia Borgo en prêt, en National (3e division française). Un championnat qu’il connait bien puisque la saison passée, le joueur appartenant à l’ASM a porté les couleurs de Laval. L’aspect financier aurait joué son rôle dans l’affaire. Selon L’Équipe, la proposition contractuelle de l’OM était moins alléchante que les émoluments perçus actuellement par Isidor à Monaco. Un nouvel échec pour le dernier deuxième de Ligue 1…