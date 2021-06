Mercato concurrents OM: Kombouaré prêt à jouer un mauvais tour à Lille et Lyon ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Antoine Kombouaré voudrait absolument garder Randal Kolo Muani, très désiré par l’Olympique Lyonnais et le LOSC.

Le FC Nantes sera bel et bien en première division la saison prochaine. Après être venu à bout de Toulouse lors des barrages, les Canaris devront avoir un effectif bien construit pour pouvoir faire un meilleur exercice et cela devra également passer par la capacité du club de garder certains de ses éléments. Si certains joueurs comme Alban Lafont ou encore Ludovic Blas pourraient quitter le club, Antoine Kombouaré désire voir certains cadres de son équipe rester à Nantes la saison prochaine.

Kombouaré veut garder randal Kolo Muani

Dans un entretien accordé à Ouest France, le coach du FC Nantes a déclaré vouloir garder Randal Kolo Muani. Cette volonté pourrait être une très mauvaise nouvelle pour le LOSC et l’Olympique Lyonnais qui seraient très intéressés par le profil de l’attaquant français.

« Il y a plusieurs possibilités. Il peut prolonger, il peut aussi partir. J’aimerais beaucoup le garder. J’en ai envie. C’est un très, très bon joueur. Formé au club en plus. Je vais me battre mais je connais l’aspect économique. Si on ne peut pas le conserver, et bien il partira. » Antoine Kombouaré – Source: Ouest France (01/06/2021)