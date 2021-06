Mercato: L’OM a fixé le prix de Milik ?

Arrivé en janvier dernier, sous la forme d’un prêt de 18 mois avec option d’achat obligatoire, Arek Milik pourrait retrouver l’Italie la saison prochaine. Et il semblerait, que l’Olympique de Marseille aurait déjà fixé le prix du buteur polonais…

En fin de prêt, Arek Milik a un contrat avec l’Olympique de Marseille. Contractuellement, il devrait rester sous les ordres de Jorge Sampaoli mais ces derniers mois, notamment en Italie, on évoquait un accord entre Longoria et l’entourage des joueurs pour qu’il puisse rejoindre la Serie A ou un club plus huppé. Selon les dernières informations de la Corrierre Dello Sport, la Juventus serait très chaud pour recruter l’ancien joueur de Naples. Les dirigeants olympiens auraient même fixé son prix à 20 millions d’euros.

MILIK a un contrat avec nous, il est heureux — LONGORIA

Pourtant, au micro de Sky Italia, le président de l’Olympique de Marseille s’était exprimé à ce sujet. Il espère que Milik va rester et a rappelé qu’il a aidé les hommes de Jorge Sampaoli à atteindre cette cinquième place synonyme de qualification en Europa League. Pour rappel, il a marqué dix buts sous les couleurs marseillaises, en seize matchs joués.

« Nous espérons que son avenir est encore à Marseille. Il a un contrat avec nous, il est heureux et en six mois il a marqué 10 buts. Il a fait une belle saison qui nous a aidés à aller en Europe. Il est très content avec nous » Pablo Longoria – Source : Sky italia (26/05/21)