Mercato concurrents OM : La déclaration forte de ce joueur de Monaco sur son avenir !

Preté encore un an par le Bayern Munich à Monaco, le gardien Alexander Nübel s’est exprimé sur son futur et sa concurrence potentielle avec Manuel Neuer en Allemagne.

« Pour eux, cela n’a aucun sens d’avoir à la fois moi et Manuel Neuer »

Dans l’ombre de Manuel Neuer au Bayern, Alexander Nübel confirme actuellement à l’AS Monaco où il est prêté par les munichois jusqu’en juin 2023. Dans un entretien accordé à Get Football French News, il s’est confié sur son avenir dans le club allemand où la concurrence avec l’actuel gardien titulaire lui pose problème :

« Si Manuel Neuer est toujours au Bayern et qu’il a un contrat jusqu’en 2024, cela n’a aucun sens de revenir en arrière. J’ai un contrat au Bayern, mais je pense aussi que pour eux, cela n’a aucun sens d’avoir à la fois moi et Manuel Neuer » Alexander Nübel – Source – Get Football Franch News – 29/09/2022

Après une saison pleine de promesse sur la principauté, l’avenir du jeune portier ne serait donc pas forcément du coté de la Bavière.

