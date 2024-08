Mercato concurrents OM : La déclaration forte du coach de l’AS Monaco

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après une phase de préparation difficile, Adi Hutter sent encore son effectif trop fragile.

Le mercato de l‘Olympique de Marseille avance à grand pas mais ce n’est pas forcément le cas de tous les clubs de Ligue 1. L’AS Monaco notamment a besoin d’un peu plus de temps pour le démarrer et doit composer avec les absences entre les blessés et ceux qui sont aux JO.

Pour Adi Hutter, son équipe n’est pas encore prête. Malgré le fait qu’il ne reste que deux semaines avant le début de la saison de Ligue 1, le coach allemand n’a pas l’air vraiment inquiet… Il trouve avant tout des explications à cette phase de préparation difficile pour ses joueurs.

La sortie forte d’Adi Hütter sur son équipe !https://t.co/X065CWWdh1 — Foot Mercato (@footmercato) August 4, 2024

« Nous ne sommes pas encore prêts, pas encore compétitifs à 100%, a expliqué le coach de l’AS Monaco après la défaite face au Genoa en amical. Mais la saison démarre dans 14 jours. Il faudra montrer davantage qu’aujourd’hui. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que nous ne sommes pas prêts. Déjà, on doit marquer deux ou trois fois dans les 20 premières minutes. Dans ce cas, le match est totalement différent, mais on ne le fait pas et derrière, on encaisse le premier but. On entame en jouant notre style de jeu, mais ce qu’on fait derrière n’était pas bon tactiquement, nous étions trop loin les uns des autres. Il nous manque aussi plusieurs joueurs importants. On a besoin de retrouver tout le monde à l’entraînement, mais je ne m’inquiète pas et je pense positivement. J’ai de bonnes sensations mais si on regarde dans l’ensemble, la pré-saison est difficile, car il nous manque plusieurs joueurs »