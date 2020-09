Mercato concurrents OM : La « grande braderie » continue à Lyon… Cette fois avec un gros chèque ?

FCmarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Lyon ne jouera pas de Coupe d’Europe cette saison et se retrouve dans l’obligation d’alléger son effectif. Les départs s’enchaînent…

Lyon n’a pas réussi a retenir Pierre Kalulu, le club a transféré Martin Terrier (Stade Rennais), Amine Gouiri (OGC Nice), Fernando Marçal (Wolverhampton), Rafael (Basaksehir), Kenny Tete (Fulham FC) et Ciprian Tatarusanu (AC Milan). Alors que Bertrand Traoré est annoncé à Aston Villa, un autre attaquant pourrait faire ses valises…

Depay aussi transféré ? 25M€ + bonus ?

Selon le média néerlandais, Telegraaf, Memphis Depay va retrouver Ronald Koeman au FC Barcelone. L’annonce officielle pourrait même intervenir cette semaine. Le président Aulas devrait récupérer 25 M€ plus des bonus dans l’opération. Aouar, Dembélé et Marcelo seraient eux aussi sollicités…

Il y a quelques jours, Rudi Garcia avait utilisé le terme de grande braderie de Lille pour décrire le mercato lyonnais.

Si je plaisante, je dis que c’est la grande braderie de Lille — Garcia

“Kenny est en instance de transfert, Tatarusanu aussi. Si je plaisante, je dis que c’est la grande braderie de Lille. Sur les partants, seul Marçal jouait beaucoup. Houssem (Aouar) a repris avec nous, il s’est entraîné hier avec nous, il faudra veiller à ce qu’il soit prêt, il devrait pouvoir postuler vendredi. On ne sait pas ce qui va se passer pour Depay, il est bien, il a joué avec sa sélection. On l’a ménagé hier, on verra ce qu’on peut faire avec lui vendredi, il n’y a pas de raisons qu’il ne soit pas dans le groupe, à moins qu’il parte d’ici là… »

Rudi Garcia – source Conférence de presse (09/09/2020)