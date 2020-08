Mercato concurrents OM : La grosse recrue du LOSC impressionne déjà !

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Fraîchement arrivé à Lille, l’attaquant canadien Jonathan David a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs lors d’un amical, face à Brest. Et il impressionne déjà !

On le sait attendu. Plus gros transfert de l’histoire du LOSC et du football Belge, Jonathan David arrive avec une certaine pression. Mais cela ne l’a pas gêné pour briller lors de ses débuts en amical. Malgré la défaite lilloise face à Brest dimanche dernier (1-2), David a marqué un but… Et aussi les esprits ! Selon le coach brestois, Olivier Dall’oglio, Jonathan David pourrait être l’une des attractions de la saison à venir

David sera certainement une des attractions – DALL’OGLIO

« Jonathan David ? Il a un physique assez imposant, il est capable de garder le ballon, il dispose d’une certaine puissance. C’est un bon point d’appui devant. Il va devoir s’adapter, mais je pense qu’il sera certainement une des attractions du championnat. On voit qu’il a les qualités, après à voir comment mentalement il exploite tout ça. » Olivier Dall’oglio. Source : conférence de presse (16/08/2020)

Bien que pas encore en jambe et adapté à sa nouvelle équipe, l’attaquant canadien impressionne déjà. Il sera à suivre avec beaucoup d’attention cette saison en Ligue 1 !