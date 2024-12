Mercato concurrents OM : la longue liste des joueurs de l’OL sur le marché en janvier…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais, confronté à des difficultés financières, aurait mis selon l’Equipe en vente 10 joueurs, dont Anthony Lopes, Saël Kumbedi et Rayan Cherki, afin de réduire sa masse salariale et générer des fonds, avec des clubs comme le PSG et Liverpool intéressés par ce dernier.

L’Olympique Lyonnais, actuellement 5e de Ligue 1 et 4e de Ligue Europa, se trouve dans une situation délicate sur le plan financier, ce qui a conduit la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion à imposer plusieurs restrictions. Le club se voit interdit de recruter et doit se concentrer sur un dégraissage important de son effectif, avec l’objectif de réduire sa masse salariale et de générer des fonds. À l’approche du mercato hivernal 2025, pas moins de 10 joueurs ont été mis sur le marché pour atteindre ces objectifs financiers, selon L’Équipe.

A lire : Mercato OM : Papin, direction la L2 ?

10 joueurs concernés par un départ de l’OL en janvier ?

La une du journal L’Équipe de ce vendredi 20 décembre pic.twitter.com/zokKgyPW9Y — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 20, 2024

Parmi les joueurs concernés, plusieurs d’entre eux évoluent dans des secteurs clés. En défense, Saël Kumbedi, sous contrat jusqu’en 2027, est pressenti pour partir afin de trouver plus de temps de jeu, tandis qu’Anthony Lopes, le gardien portugais, pourrait quitter l’OL après avoir été écarté de l’équipe première et n’avoir disputé aucune rencontre cette saison. Au milieu de terrain, Maxence Caqueret, Mahamadou Diawara et Paul Akouokou sont également considérés comme des départs possibles. Le secteur offensif voit également plusieurs joueurs susceptibles de quitter le club.

4 à 5 joueurs offensifs susceptibles d’être exfiltrés ?

L’attaquant Gift Orban, arrivé en janvier 2024, est en discussions avancées pour rejoindre Hoffenheim. D’autres recrues récentes comme Saïd Benrahma, Ernest Nuamah et Wilfried Zaha n’ont pas répondu aux attentes, augmentant les possibilités de départ. Cependant, c’est le dossier de Rayan Cherki qui suscite le plus d’attention. L’ailier français, qui brille cette saison avec 5 buts et 7 passes décisives en 17 matchs, est courtisé par de grands clubs comme le Paris Saint-Germain et Liverpool. Avec une valeur marchande estimée à 30 millions d’euros et un contrat jusqu’en 2026, son départ pourrait apporter un important revenu au club, mais représenterait également un coup dur sur le plan sportif. L’OL devra prendre une décision rapidement entre un renflouement financier et la préservation de son jeune talent.