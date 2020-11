Mercato concurrents OM : La montée en puissance de Lihadji, un autre Lyonnais sur le départ (après Depay?), Rennes s’est offert un joueur « qui va tout exploser »…

Comme tous les soirs, FCM vous propose l’actu mercato des concurrents de l’OM. Ce vendredi au menu : La montée en puissance de Lihadji, un autre Lyonnais sur le départ (après Depay?), Rennes s’est offert un joueur « qui va tout exploser »…

Mercato concurrents OM : Un autre attaquant lyonnais sur le départ cet hiver (et ce n’est pas Depay) ?

FCMarseille vous propose l’actu mercato des concurrents directs de l’OM. Selon Téléfoot, l’attaquant de Lyon, Moussa Dembélé pourrait être prêté lors du mercato hivernal.

Selon Téléfoot, en manque de temps de jeu à l’OL, Moussa Dembélé pourrait être prêté lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant pourrait prendre la direction de l’Angleterre où plusieurs clubs seraient intéressés.

West Ham veut Dembélé ?

Memphis Depay n’est pas le seul attaquant lyonnais susceptible de bouger durant le marché des transferts hivernal. Ça serait aussi le cas de Moussa Dembélé. Selon la chaîne Téléfoot, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais envisageraient de prêter l’attaquant français lors du mercato hivernal afin qu’il puisse retrouver du temps de jeu et de la confiance. Selon les informations de Simone Rovera, le spécialiste du mercato pour Téléfoot, des clubs anglais seraient intéressés. En cette fin de semaine, le journaliste a fait savoir que l’OL était très intéressé par la perspective de prêter Moussa Dembélé sans option d’achat au mois de janvier. The Sun indiquait le 8 novembre dernier que West Ham et Manchester United surveilleraient sa situation. En effet, David Moyes souhaiterait en faire le successeur de Sébastien Haller, qui ne semble plus entrer dans ses petits papiers…

Mercato concurrents OM : Pour 4M€, Rennes s’est offert un joueur « qui va tout exploser » dixit Benatia…

FCMarseille vous propose l’actu mercato des concurrents directs de l’OM. L’ancien minot du centre de formation olympien, Medhi Benatia a donné son avis sur l’une des recrue du Stade Rennais cet été, Nayef Aguerd.

Benatia le connait très bien car Nayef Aguerd est international marocain (2 sélections). Il le suit depuis longtemps et a rappelé son parcours au journaliste Manu Lonjon. L’ancien défenseur du Bayern estime que la direction du club breton a fait une belle affaire en misant 4 millions d’euros sur l’international marocain qu’il voit exploser…

Aguerd est arrivé avec les dents longues, il a mangé tout le monde — Benatia

« Nayef joué à Rabat, j’avais assisté à une préparation : bonne patte gauche, élégant. Malaga le voulait déjà à l’époque. Il est resté là-bas et il a bien bossé avant d’arriver à Dijon. Il a mis des buts mais ils l’ont sorti du onze. Ensuite, il a rejoué un peu et il s’est retrouvé en situation d’être à un an de la fin de son contrat. Rennes, qui sait travailler, l’a fait signer. Ce n’est pas un gros transfert, ils se sont dit on va le prendre avec des joueurs d’expérience autour de lui. Le petit, il est arrivé avec les dents longues, il a mangé tout le monde, a régalé et a mis des buts importants. Il n’est qu’à 10 matches, je ne veux pas m’enflammer mais lui je le connais. C’est un gamin intelligent, qui sait où il veut aller et qui est avec un coach comme ça. Stephan c’est un des meilleurs coachs en France. Il va tout exploser, c’est ce que je lui souhaite… »

Medhi Benatia – source : Instagram Manu Lonjon (12/11/2020)

Dédicace aux supporters Rennais. @ROUGEmemoire . L’avis de Medhi Benatia sur Nayef Aguerd … et son joli compliment à Julien Stephan. https://t.co/N6KnpojCdf — Manu Lonjon ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) November 11, 2020

Ex OM : La montée en puissance de Lihadji (buteur en Espoirs)

Il n’a pas signé pro avec l’OM, son club formateur, l’été dernier. Isaac Lihadji a rejoint le LOSC et commence à montrer le bout de son nez en Ligue 1 mais aussi avec le Espoirs Français…

Laissé sur le banc par Christophe Galtier avec le LOSC en début de saison, Isaac Lihadji commence à grappiller du temps de jeu. Il a joué 25 minutes face à l’AC Milan en Ligue Europa et s’est vu offrir une mi-temps face à Brest. Du coup, le minot a été convoqué par Sylvain Rippol avec les Espoirs. Entré en jeu à la 64′ face au Lichtenstein (victoire 5-0 des français), l’ailier droit de 18 ans a fêté son premier match par un premier but…

Sur le Plateau du Late Football Club de Canal+, l’ancien défenseur parisien José-Karl Pierre-Fanfan a donné son avis sur cette première de Lihadji avec les Espoirs. « Il a apporté beaucoup de percussion, il est rentré fais avec de la lucidité. Lihadji est rentré avec de bonnes intentions et il marque même si parfois il est encore gourmand, précise le consultant. Il peut faire des différences. »

Lihadji on va attendre un peu mais c’est prometteur — Satin

Egalement présent sur le plateau, l’agent Bruno Satin a apprécié les qualités du jeune lillois, mais s’il demande encore de la patience : « Il a une grande vitesse d’exécution, une grande capacité d’élimination, de dribble en un contre un, on va attendre un peu mais c’est prometteur. » Lihadji lui est très ambitieux et s’est confié au micro de Canal+ après ce match des Espoirs.

La belle première d’Isaac Lihadji avec les Bleuets 🔝🇫🇷 pic.twitter.com/Lv6JZ1RS36 — Late Football Club (@LateFootClub) November 12, 2020

Je suis très content de mon choix — Lihadji

« C’est une fierté de jouer avec les Espoirs, premier but lors de mon premier match. On va rester focus sur la Suisse, je suis content que l’équipe gagne ce soir. Il faut garder la tête sur les épaules même si j’étais surpris d’être appelé. Je suis très content de mon choix (signer au LOSC), on le voit au championnat on est deuxième. Je suis fier de mon équipe, on peut finir en haut de tableau peut être premier aussi, on va tout faire pour… »

Isaac Lihadji – source : Canal+ (12/11/2020)