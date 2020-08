Mercato concurrents OM : La motivation des recrues niçoises, un gros chèque venu d’Angleterre pour Monaco et Garcia ne veut rien lâcher face à City…

« Le groupe, plus au travail? Oui, on le sent. Je n’en veux pas aux joueurs qui ne sont plus là. Peut-être que s’ils étaient encore là, cela se passerait aussi bien. C’est une question de moment, d’apprentissage. Les nouveaux joueurs sont arrivés avec une bonne mentalité. Ils ont hâte de montrer de quoi ils sont capables. Ils sont tous à l’écoute. Ils ont un état d’esprit compétiteur. Mais avoir un esprit compétiteur pendant deux mois c’est une chose, l’avoir pendant douze mois, c’est autre chose. C’est à eux de montrer qu’ils peuvent garder cette exigence. Mais on sent déjà qu’on est meilleurs là-dessus. »

Dante – Source : L’Equipe