Mercato concurrents OM : La pépite du Stade Rennais est cash concernant son avenir !

Très prisé depuis plusieurs mois, Edouardo Camavinga était en conférence de presse ce mercredi avec le Stade Rennais. Le jeune milieu de terrain en a dit plus sur son avenir….

A tout juste 18 ans, Edouardo Camavinga affole déjà les plus grands clubs européens et notamment le Real Madrid qui serait à la recherche d’un milieu de terrain. Plusieurs médias affirment d’ailleurs qu’un accord existerait entre le club breton et la direction madrilène pour le jeune joueur…

je suis Rennais, on verra plus tard — CAMAVINGA

En conférence de presse ce mercredi pour la première fois avant la réception des Girondins de Bordeaux, Edouardo Camavinga a été cash sur son avenir : l’international français n’est pas pressé et est concentré sur son club actuel : le Stade Rennais.

« Je vois (tout ce qui se dit, ndlr) mais ce n’est pas quelque chose qui va me rentrer dans le tête et à laquelle je vais penser constamment. Je fais la part des choses, ça ne va pas me distraire. Ça fait plaisir de recevoir des éloges mais ce n’est pas quelque chose qui va me rentrer dans la tête. Je vois, j’entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n’est pas pour maintenant. J’ai un contrat jusqu’en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard. Une prolongation? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c’est mon club formateur. Je ne suis pas pressé, on a le temps encore »

Edouardo Camavinga – Source : Conférence de presse (18/11/20)