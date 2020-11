Concurrents OM : Reine-Adelaïde tacle (encore) Rudi Garcia ?

FCMarseille vous propose l’actualité des concurrents directs de l’OM. En conflit avec Rudi Garcia, Jeff Reine-Adelaïde a quitté Lyon en fin de mercato pour Nice. Il est ravi de travailler sous les ordres de Patrick Vieira et l’a fait savoir…

En septembre dernier, Jeff Reine-Adelaide avait jeté un pavé dans la marre concernant son statut à Lyon ; « Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu’on trouve une solution. J’ai besoin d’avancer.» Une déclaration qui visait plus particulièrement son coach Rudi Garcia et qui a poussé le club de Jean-Michel Aulas à lui trouver une porte de sortie. Prêté à Nice, le milieu de terrain est ravi de son évolution. Il était titulaire avec les Espoirs lundi soir et a affiché sa satisfaction au micro de Canal+, taclant au passage son ancien coach Garcia…

Vieira compte sur moi et qui tente de me faire progresser — Reine-Adelaïde

« Ca me fait du bien de jouer après plusieurs blessures. Je suis très content, ça se passe super bien. J’ai un entraîneur (Patrick Vieira) qui compte sur moi et qui essaye de me faire progresser. J‘essaye de retrouver du rythme. Je reviens bien. Je me sens épanoui et maintenant, c’est à moi de le rendre sur le terrain. »

Jeff Reine-Adelaïde – source : Canal+ (17/11/2020)

Rudi Garcia avait déjà répondu au milieu terrain avant son départ de dernière minute à Nice…

« Si on fait passer notre ego après tout le reste, on peut envisager des résultats. La seule déception c’est que cette déclaration relève d’une démarche individualiste. Il ne faut pas que cela nuise au groupe. Je veillerai à cela. »

Rudi Garcia – source : Téléfoot (04/09/2020)