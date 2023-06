Mercato concurrents OM : La priorité de Textor s’éloigne de Lyon !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que la rumeur Christian Pulisic circulait du côté de l’OL ces derniers jours, elle vient de prendre du plomb dans l’aile. Les médias italiens affirment que le joueur américain serait proche de l’AC Milan.

Alors que le nouveau propriétaire américain de l’OL John Textor pensait peut-être tenir son nouveau porte étendard en la personne de Christian Pulisic, il semblerait que le joueur se rapproche de l’AC Milan.

La Gazzeta dello Sport révèle que Stefano Pioli a ciblé l’ailier américain pour renforcer son secteur offensif. Avec le transfert à venir de Sandro Tonali à Newcastle (70M€) , les rossoneri vont renflouer les caisses et négocient avec Chelsea pour acheter Pulisic mais aussi Ruben Loftus Cheek, l’anglais qui lui aurait déjà signé d’après Fabrizio Romano.

🇮🇹 Pisté par l’OL, Christian Pulisic serait proche de s’engager avec l’AC Milan selon la presse italienne.https://t.co/voIpKacxr4 — RMC Sport (@RMCsport) June 27, 2023

Chelsea va vendre, l’OL aussi

Chelsea de son côté a besoin de vendre pour rentrer dans les clous du Fair-Play financier et diminuer son effectif très fourni. Pulisic veut lui partir après 4 saisons passées à Londres ponctuées de hauts et de bas. Malgré une victoire en C1 (2021), l’américain n’a jamais explosé au niveau où on l’attendait dans la foulée de son transfert pour 64 millions d’euros de Dortmund en 2019.

Difficile donc de voir l’OL jouer un rôle dans ce duel entre gros, d’autant que le club rhodanien doit encore trouver 130M€ pour passer devant la DNCG. Après une saison catastrophique, les gones vont surement devoir bien dégraisser dans un premier temps et compter sur ses nouveaux atouts, comme Matthieu Louis-Jean au recrutement, pour flairer les bons coups.