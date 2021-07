Mercato concurrents OM : La réponse cinglante de Messi au PSG !

Tandis que le Paris Saint-Germain réalise un mercato de haut vol, le quotidien catalan Mundo Deportivo nous apprend dans son édition du jour que Lionel Messi aurait bel et bien donné une réponse au club de la capitale…

Le mercato estival du Paris Saint-Germain n’est pas en reste. Avec les arrivées en fin de contrat, et donc gratuites, de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, ainsi que l’achat de Achraf Hakimipour la somme de 60 millions d’euros, le PSG semble avoir fait un pas de plus dans son éternelle quête à la Ligue des Champions.

Toutefois, les dirigeants emmenés par Leonardo ont estimé que cela ne suffisait pas. Et ont essayé de négocier avec Lionel Messi. Lui aussi en fin de contrat cet avec le FC Barcelone.

Messi aurait dit « non » au psg

En effet, le media catalan Mundo Deportivo rapporte aujourd’hui sur son site que la star argentine Lionel Messi aurait refusé de rejoindre gratuitement le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. La Pulga cèdera-t-elle si le PSG indemnise le Barça en cas de signature d’un nouveau contrat ? Affaire à suivre…