Mercato concurrents OM : L’AS Monaco a trouvé un attaquant d’un autre profil !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco, à la recherche d’un attaquant après la blessure de Folarin Balogun, s’intéresse à Manfred Ugalde, l’avant-centre costaricain du Spartak Moscou, pour renforcer son attaque lors du mercato d’hiver 2025.

L’AS Monaco est activement à la recherche d’un attaquant pour renforcer son effectif lors du mercato d’hiver 2025, notamment après la blessure de Folarin Balogun à l’épaule gauche. Alors qu’initialement, le club de la Principauté ne prévoyait pas de recrutement à ce poste dès cet hiver, cette blessure a contraint les dirigeants monégasques à accélérer leurs démarches. Selon l’Equipe, parmi les options étudiées, Manfred Ugalde, un jeune avant-centre costaricain de 22 ans, figure en bonne position.

En quête d’un numéro 9, Monaco pourrait accueillir Manfred Ugalde, un jeune Costaricain évoluant en Russie Plus d’infos ➡️ https://t.co/dgc5lg3kYB pic.twitter.com/RSApiP9x8N — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 30, 2024

Ugalde, un profil plus technique, mobile et finisseur ?

Ugalde, actuellement sous contrat avec le Spartak Moscou en Russie, connaît une excellente saison avec 17 buts et 3 passes décisives en 38 matchs. L’international costaricain (18 sélections) a été recruté par les Russes pour 13 millions d’euros l’année dernière. Avant son arrivée au Spartak, Ugalde s’est distingué au FC Twente en Pays-Bas, inscrivant 18 buts en 67 matchs.

Voilà ce dont Manfred Ugalde est capable #asm pic.twitter.com/BlzhOw0DzW — Eduard Streltsov 🇫🇷 🇷🇺 (@EduardStreltsof) December 28, 2024



L’AS Monaco voit en lui une solution pour palier l’absence de Balogun et renforcer son attaque pas toujours en verve entre le manque d’efficacité de Breel Embolo et la jeunesse de George Ilenikhena. Le club semble donc prêt à se positionner pour recruter l’attaquant costaricain, en espérant conclure rapidement une opération qui pourrait s’avérer bénéfique pour le reste de la saison. Ugalde présente un profil plus technique, mobile et finisseur. Il a marqué 15 buts en 18 matches de championnat russe…