Mercato Concurrents OM: L’AS Monaco confirme la signature d’une pépite en défense !

Le club monégasque, leader de Ligue 1 après 9 journées (6 victoires, 1 nuls et 2 défaites), a officialisé ce mardi la prolongation de contrat de Christian Matsima. Le défenseur central de 21 ans, également capable de jouer au poste de latéral droit, a signé une saison supplémentaire à Monaco.

L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation de Chrislain Matsima ✍️ Le défenseur formé à l'Academy et international Espoirs a paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2026 🔴⚪#Matsima2026 | #MadeInLaDiagonale — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 24, 2023

Un début de saison récompensé

Initialement lié à l’ASM jusqu’en 2025, l’international Espoirs français est désormais engagé jusqu’au 30 juin 2026 en Principauté, lui qui est arrivé en 2017 à l’Academy monégasque. Le joueur compte 38 apparitions toutes compétitions confondues avec son club depuis ses débuts professionnels. « C’est une aventure qui continue qui continue et j’espère qu’elle va me réserver beaucoup de belles choses. Faire partie de ce groupe, de pouvoir être dans le top du championnat et de continuer à progresser, c’est vraiment quelque chose qui m’a poussé à rester », a confié Christian Matsima.

Le club du Rocher assure ses arrières avec la prolongation d’une cinquième pépite après, Maghnes Akliouche, Edan Diop, Soungoutou Magassa ou encore Yann Lienard.