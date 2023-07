Mercato concurrents OM : L’AS Monaco empoche encore un énorme chèque !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM, (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…). L’AS Monaco continue ses belles ventes ! Cette fois, c’est Axel Disasi qui quitte le club contre un énorme chèque de 45 millions d’euros !

L’Olympique de Marseille n’avance pas encore sur ses ventes. Pire, le club a vraiment du mal à valoriser ses joueurs et à en tirer de bons prix. D’autres clubs en Ligue 1 sont cependant très bons dans cet exercice, à commencer par l’AS Monaco ! Le club a récemment vendu Benoît Badiashile à Chelsea contre 38 millions d’euros.

Cet été, les Monégasques n’ont pas non plus chômé à ce niveau-là ! Le club devrait bientôt annoncer le départ d’Axel Disasi, international français, vers Chelsea. Le club anglais devrait payer cette fois-ci 45 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central.

Il devrait y signer un contrat de 5 ans avec une année en option allant jusqu’en 2029. Fabrizio Romano explique sur son compte Twitter que la visite médicale est bouclée pour cette semaine. Il y a plusieurs semaines, Newcastle et Manchester United se faisaient la guerre pour le signer !

Cependant, celui qui a blessé gravement Amine Harit en décembre dernier a finalement rejoint Chelsea qui a formulé une belle offre. Pour le remplacer, l’AS Monaco a déjà pris contact avec Mohammed Salisu qui évolue à Southampton. Le défenseur central devrait signer contre 15 millions d’euros dans le club de la Principauté.

Chelsea have sealed Axel Disasi deal — documents and paperwork set to be exchanged between clubs 🔵✔️ #CFC

◉ Five year deal, option until 2029.

◉ Chelsea will pay €45m to Monaco.

◉ Medical booked — early next week.

◉ Interest but no bid from United or #NUFC.

Here we go ✔️ pic.twitter.com/fBsJdjOZUk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023