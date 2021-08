Mercato concurrents OM : L’AS Monaco officialise l’arrivée d’une pépite néerlandaise !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Le club de la Principauté s’est offert la pépite néerlandaise Myron Boadu !

Annoncé avec insistance à l’OGC Nice, Myron Boadu s’est finalement engagé avec l’AS Monaco ! L’attaquant néerlandais a trouvé un accord avec le club de la Principauté. Les Monégasques l’ont annoncé ce mercredi sur leurs réseaux sociaux.

MONACO DEBOURSE 17M€ POUR BOADU

Pour s’offrir l’un des joueurs les plus prometteurs des Pays-Bas, l’AS Monaco a déboursé près de 17 millions d’euros. Âgé de 20 ans, le buteur évoluait à l’AZ Alkmaar en première division néerlandaise ! Son agent est le très influent Mino Raiola qui a de nombreux joueurs en Ligue 1 et notamment au PSG…

« L’AS Monaco et l’AZ Alkmaar (Eredivisie, première division néerlandaise) ont trouvé un accord pour le transfert de Myron Boadu. International espoir (12 matchs, 11 buts), déjà appelé chez les A (1 cape et 1 but), l’avant-centre natif d’Amsterdam a paraphé un contrat le liant au Club du Rocher jusqu’au 30 juin 2026 » Source : Site officiel de l’AS Monaco (04/08/21)